Wegen Gen Z: TV-Sender mit Warnhinweis vor Kult-Film

Ein US-TV-Sender geht wegen einem kuriosen Warnhinweis vor dem 90er-Klassiker "Rush Hour" derzeit viral.

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In den 80er- und 90er-Jahren wurden viele unvergessliche und kultige Filmklassiker produziert. Von "Die nackte Kanone" über "Hot Shots", "Austin Powers", "Verrückt nach Mary", "Beverly Hills Cop" oder "Rush Hour" gab es unzählige unvergessliche Szenen und Gags, über die viele Ältere heute noch herzhaft lachen können.

Doch wie so oft gibt es auch hier mit den nachfolgenden Generationen Meinungsunterschiede. Durch den Wandel der Zeit gehen die Meinungen hier immer mehr auseinander. Einen TV-Sender in den USA hat das zu einer ungewöhnlichen Maßnahme geführt, der nun viral geht.

Eine Texteinblendung vor der Ausstrahlung des Action-Klassikers "Rush Hour" im US-Fernsehen hat eine weltweite Grundsatzdebatte über den zeitgemäßen Umgang mit älteren Filmkomödien ausgelöst. Der US-Sender USA Network warnte das Fernsehpublikum unmittelbar vor dem Filmstart davor, dass Teile des Humors und der Sprache aus heutiger Sicht als veraltet oder verletzend empfunden werden könnten.

Immer mehr Hinweise

Der Schritt des Senders reiht sich in eine wachsende Zahl von Maßnahmen ein, historische Inhalte mit redaktionellen Hinweisen zu versehen, anstatt sie durch Kürzungen oder Schnitte zu zensieren. Bei Zuschauern und TV-Kritikern stieß die Einblendung dennoch auf ein geteiltes Echo.

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Die Reaktionen im Netz und in den Fernsehzuschauer-Foren ließen nicht lange auf sich warten. Ein beträchtlicher Teil der Zuseher zeigte sich irritiert über die Vorsichtsmaßnahme des Senders. Viele Fans empfinden den vorgeschalteten Text als völlig überflüssig und bevormundend. Andere Stimmen begrüßen den Schritt ausdrücklich. Eine redaktionelle Vorbemerkung liefere wertvollen historischen Kontext, ohne das eigentliche Werk anzutasten oder zu verstümmeln.

Erfolgs-Garant der 90er

"Rush Hour", inszeniert von Regisseur Brett Ratner mit Jackie Chan und Chris Tucker in den Hauptrollen, gilt als einer der kommerziell erfolgreichsten Filme seines Genres. Der Humor des Films speist sich primär aus dem turbulenten Zusammenspiel zweier ungleicher Ermittler aus Hongkong und Los Angeles sowie aus pointierten Witzen über kulturelle Eigenheiten und Vorurteile.

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Es geht sogar so weit, dass auch auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump derzeit ein neuer Teil der Filmreihe in Produktion gehen soll, weil dieser ein großer Fan sei.

Was zur Premiere vor mehr als zwei Jahrzehnten für volle Kinosäle sorgte, stößt in der heutigen Welt zunehmend auf differenzierte Bewertungen. Streaming-Dienste und TV-Stationen stehen vor der Herausforderung, einerseits Kultklassiker ungeschnitten im Programm zu halten, andererseits aber moderne Sensibilitäten bezüglich Diskriminierung und Stereotypen zu berücksichtigen.