G7-Staaten wollen Einigkeit gegenüber Taliban zeigen

In einem drohenden Konflikt mit den Taliban wollen die G7-Staaten geeint auftreten.

Bei möglichen Sanktionen gegen die Taliban wollen die Regierungschefs der G7-Länder demonstrativ Einigkeit demonstrieren. Am heutigen Dienstag findet zudem ein Online-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan statt. Dort soll das weitere Vorgehen gegen die Taliban besprochen werden. "Die Staats- und Regierungschefs der G7 werden sich koordinieren, ob und wann sie die Taliban anerkennen", so ein Insider.

Harris verteidigt Truppenabzug

Die US-Vizepräsidentin Kamela Harris hat den Truppenabzug der US-Streitkräfte weiterhin verteidigt. "Präsident Biden habe eine mutige, aber richtige Entscheidung getroffen", so Harriss. "Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban liege der Focus nun auf der Evakuierung von US-Amerikanern, von Bürgern aus Partnerländern und von Afghanen, die mit den USA zusammengearbeitet haben", so die US-Vizepräsidentin weiter.