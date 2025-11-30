Nach Jahren der Spekulationen gibt es neue Hinweise auf "Rush Hour 4". Jackie Chan und Chris Tucker sollen für eine Fortsetzung wieder zusammenkommen, angeblich angestoßen durch politischen Einfluss des US-Präsidenten.

"Rush Hour 4" galt lange als ungewisse Fortsetzung eines Hollywood-Hits. Fans und Beteiligte hatten mehrfach ihr Interesse bekundet, doch lange tat sich nichts. Nun gibt es offenbar Bewegung, die laut Berichten politisch beeinflusst wurde. Laut "Semafor" soll US-Präsident Donald Trump persönlich bei David Ellison, Chef von Paramount Skydance, auf eine Fortsetzung gedrängt haben. Ellison führt das Studio, das aktuell die Rechte an der Reihe hält.

Schauspieler und Produktion

Wie "Variety" berichtet, sollen Jackie Chan und Chris Tucker erneut als ungleiches Ermittlerduo zurückkehren. Paramount plant, den Film nur in die Kinos zu bringen, ohne selbst Finanzierung oder Marketing zu übernehmen. Welche Produktionsfirma den Film letztlich produziert, ist noch offen. Warner wäre eine logische Option, ist aber nicht bestätigt, soll jedoch an den Einnahmen beteiligt sein. Parallel laufen Gespräche über einen möglichen Verkauf von Warner, auch Netflix soll interessiert sein.

Regisseur und Herausforderungen

Geplant ist, Brett Ratner erneut auf den Regiestuhl zu setzen. Er inszenierte die ersten drei Teile, geriet 2017 jedoch durch Vorwürfe im Rahmen der #MeToo-Bewegung in die Kritik und zog sich danach aus dem Rampenlicht zurück. Sein letzter Kinofilm war 2014 "Hercules" mit Dwayne Johnson. Ratner näherte sich zuletzt Trump an, unter anderem durch eine Amazon-Prime-Doku über Melania Trump.

Offene Fragen

Ein Veröffentlichungsdatum für "Rush Hour 4" ist bisher nicht bekannt. Jackie Chan ist mittlerweile 71 Jahre alt, und es bleibt unklar, wie das Publikum nach so langer Pause reagieren wird. "Rush Hour 3" kam bereits 2007 in die Kinos, und klassische Komödien haben aktuell generell Schwierigkeiten im Kino.