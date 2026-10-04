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Jenseits von Eden

Netflix: Historien-Drama neue Nummer 1

SR
von
Eine Frau mit Armschlinge steht einem Mann auf einem Feld gegenüber, im Hintergrund Bäume.
© GEOFFREY SHORT/NETFLIX
Seit dem 1. Oktober 2026 ist die siebenteilige Neuinterpretation des Romanklassikers "Jenseits von Eden" auf Netflix zu sehen. Die Adaption von John Steinbecks Familiendrama hat für Serienschöpferin Zoe Kazan eine besondere emotionale Bedeutung.
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Die neueste Interpretation des bekannten Romanklassikers "Jenseits von Eden" („East of Eden“) steht seit dem 1. Oktober 2026 komplett mit allen sieben Folgen auf Netflix zum Abruf bereit und ist derzeit in Österreich auf Platz eins der Netflix-Seriencharts.

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Die Miniserie basiert auf der Literaturvorlage von John Steinbeck und beleuchtet die Schicksale zweier Generationen einer Familie. In der Handlung verflechten sich die Lebenswege der Figuren durch tiefe Liebe, Eifersucht sowie nachhaltige familiäre Verletzungen miteinander.

Eine Frau lehnt nachdenklich am Holzgeländer einer alten Treppe in schwachem Licht.
"Jenseits von Eden" („East of Eden“) © KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Familiäres Erbe hinter den Kulissen

Die Verfilmung trägt eine ausgeprägte emotionale Komponente hinter den Kulissen. Verantwortlich für das Serienprojekt ist die Drehbuchautorin Zoe Kazan. Ihr Großvater, die Regie-Legende Elia Kazan, inszenierte bereits im Jahr 1955 die berühmte erste Spielfilm-Adaption des Stoffes mit James Dean in der Hauptrolle. Zoe Kazan führt damit die filmische Auseinandersetzung ihrer eigenen Familie mit dem epischen Steinbeck-Stoff in einer neuen Generation fort.

Fokus auf die Frauenrolle

Inhaltlich setzt die Neuverfilmung neue Akzente im Vergleich zur ersten Verfilmung. Insbesondere der komplexen Figur der Cathy Ames wird in der aktuellen Miniserie deutlich mehr Raum eingeräumt. Die Rolle wird von der 30-jährigen Schauspielerin Florence Pugh verkörpert. Während das emotionale Familiendrama auf seine finalen Szenen zusteuert, rückt vor allem die zentrale Frage in den Mittelpunkt, ob die nachfolgenden Kinder zwangsläufig dieselben Fehler wiederholen müssen wie ihre Eltern.

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