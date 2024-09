Lugner tobt: KPÖ überklebt Kickl-Plakate

Dass beim Kampf um die Nationalratswahlen mit harten Bandagen gekämpft wird, spürt jetzt vor allem die FPÖ.

Auf Twitter macht FPÖ-Politiker Leo Lugner seinem Ärger luft. "Die KPÖ & linkswien überkleben unsere Plakate", postete Lugner auf der Plattform X und markierte im Posting auch gleich die Landespolizeidirektion Wien.

Leo Lugner Posting © X (Screenshot)

"Es ist eine unglaubliche Sauerei", ärgert sich Lugner im Talk mit oe24. Anscheinend dürfte dies kein Einzelfall sein. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die FPÖ-Plakate an mehreren Stellen in Wien mit Plakaten der KPÖ und "linkswien" überklebt. So auch am Hernalser Gürtel, wie Lugners Posting zeigt.

"Ich habe bereits mit der Landesgeschäftsstelle gesprochen und wir werden Anzeige erstatten", so Lugner, der sich nach einer privaten Auszeit wegen dem Tod seines Schwiegervaters Richard Lugner jetzt wieder dem Wahlkampf widmet.