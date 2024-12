Bus in Norwegen verunglückt - drei Tote

Bei einem Busunglück in Norwegen sind drei Menschen ums Leben gekommen und mehrere Personen schwer verletzt worden.

Das Fahrzeug sei von einer Straße abgekommen und teilweise in einen See geraten, teilte die Polizei mit. An Bord waren mehrere ausländische Staatsbürger. Der Unfall ereignete sich demnach im Norden auf einer Straße, die die Inselgruppe Lofoten mit dem Festland verbindet. Vier Menschen seien schwer verletzt worden, hieß es im Polizeibericht.

Etwa 60 Menschen seien von dem Unfall in der Provinz Nordland betroffen, hieß es weiter. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien am Unglücksort, wo schlechtes Wetter herrschte, meldete der norwegische Rundfunk.