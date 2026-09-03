Clooney: Liebes-Erklärung an seine Familie

George Clooney ist bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. In seiner Rede schwärmte er von seiner Frau und den Kindern.

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Zur Eröffnung der 83. Filmfestspiele von Venedig am Mittwochabend nahm George Clooney (65) die Ehrenauszeichnung für sein Lebenswerk entgegen. Neben den ernsten Tönen gehörten dabei auch humorvolle Worte zu seinem Auftritt. Bei einer Ehrung für das Lebenswerk gingen einem zwei Gedanken durch den Kopf, so Clooney: "Der erste ist, was für eine unglaubliche Ehre das ist. Und der zweite ist: Wissen die etwas, das ich nicht weiß? Haben die mit meinem Arzt geredet?" Seine 45 Jahre im Filmgeschäft bezeichnete er als Abfolge glücklicher Zufälle.

Humorvolle Grüße aus Hollywood

Überreicht wurde die Trophäe von seiner Kollegin Laura Dern (59) aus dem Film "Jay Kelly", die seine Menschlichkeit und Integrität lobte sowie an seine zwei Wahlen zum "Sexiest Man Alive" erinnerte. Schließlich wandte sich der Preisträger an seine im Publikum sitzende Ehefrau Amal (48), betonte seine Liebe sowie den Stolz auf sie und die gemeinsamen Kinder, bevor er über seinen "Batman"-Film scherzte: "Ich habe sie den Film nicht ganz sehen lassen. Schaut ihn euch nicht bis zum Ende an, er ist furchtbar" – bezogen auf seine Rolle als Batman, für die ihn nur seine Kinder gut fanden.

Amal und George Clooney © FilmMagic

Fokus auf die Familie

Warum der Hollywood-Star derzeit nicht hinter der Kamera steht, erklärte er schon am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. "Der einzige Grund, warum ich nicht Regie führe, was ich sehr gern tue, sind meine beiden neunjährigen Kinder", zitierte ihn "Deadline". Ein Dreh als Schauspieler binde ihn nur etwa drei Monate, während eine Regiearbeit rund ein Jahr dauere. Nach einem Broadway-Theaterstück wolle er die Zwillinge nicht mehr aus der Schule nehmen: "Es macht Spaß, wieder Schauspieler zu sein."