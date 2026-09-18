Maskierte E-Scooter-Fahrer gefährdeten Fußgänger

Die Polizei konnte einen 13- und einen 17-Jährigen anhalten. Nun werden mögliche weitere Betroffene gesucht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Linz. Zwei maskierte Jugendliche auf E-Scootern sollen am Donnerstagnachmittag im Linzer Bellevuepark mehrere Menschen gefährdet haben. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die beiden Verdächtigen wenig später im Stadtteil Spallerhof anhalten. Nun suchen die Ermittler nach möglichen weiteren Betroffenen.

Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei zum Bellevuepark gerufen. Mehrere Streifen rückten aus, da es laut Polizei bereits in den Tagen zuvor ähnliche Vorfälle mit zwei maskierten Jugendlichen auf E-Scootern gegeben haben soll. Als die Einsatzkräfte beim Park eintrafen, ergriffen die beiden Jugendlichen die Flucht. Dabei sollen sie mit ihrer Fahrweise zahlreiche Fußgänger gefährdet haben.

Jugendliche im Spallerhof angehalten

Im Bereich Spallerhof gelang es der Polizei zunächst, einen 13-jährigen Jugendlichen aus Linz anzuhalten. Wenig später wurde auch der zweite Verdächtige, ein 17-Jähriger aus Linz, aufgegriffen.

Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend übergab die Polizei die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen die beiden werden laut Polizei Anzeigen erstattet.

Polizei sucht weitere Betroffene

Während der Fahndung meldeten sich im Bereich Hausleitnerweg und Am Heideweg ein Mann und eine Frau mittleren Alters bei den Einsatzkräften. Sie gaben an, beinahe von den beiden maskierten E-Scooter-Fahrern überfahren worden zu sein. Als die Polizei später ihre Kontaktdaten aufnehmen wollte, waren die beiden Passanten bereits verschwunden.

Die Polizeiinspektion Lenaupark bittet deshalb insbesondere diese beiden Personen, sich unter der Telefonnummer 059133 4587 zu melden. Auch mögliche weitere Betroffene der Vorfälle könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.