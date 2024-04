Mann will sich nur einen Salat kaufen - wird Millionär

Ein alleinerziehender Vater, der in einem örtlichen Laden vorbeischaute, um sich einen Salat zu holen, hätte sich gar nicht vorstellen können was dann passiert.

Denn er gewann eine satte Summe von einer Millionen US-Dollar.

Alleinerziehender Vater wird durch Salat-Kauf zum Millionär

Ein alleinerziehender Vater, der in seinem örtlichen Laden vorbeikam, um sich einen Salat zu holen, hat die unglaubliche Summe von 1 Million US-Dollar gewonnen, nachdem er sich spontan dazu entschied ,noch eien Lottoschein zu kaufen.

Der Millionenschwere Supermarkt-Besuch

Brant Edgington ging zum Lebensmittelgeschäft Baker’s in Fremont, Nebraska , um sich etwas zu Mittag zu essen. Während er dort war, beschloss er, das Risiko einzugehen und kaufte auch ein Ticket für die "MegaMillion". Aber er hatte keine Ahnung, dass sich daraufhin schon bald sein ganzes Leben ändern würde.

Der begeisterte Vater, der auch Großvater ist, spielt häufig gerne Mega Millions und Powerball, kauft aber normalerweise nur dann ein Los, wenn „der Jackpot hoch wird“. Er erklärte, dass er an diesem Tag „überhaupt nicht damit gerechnet hatte, ein Ticket zu kaufen“, war aber im nachhinein natürlich sehr froh darüber es doch getan zu haben. Brant teilte mit: „Ich spiele nicht so oft. Als Alleinerziehender ist Bologna (Brant's Tochter) finanziell wichtiger.“ An dem Tag, an dem er spontan seinen Lottoschein kaufte, ging er zunächst in den Laden, um nur einen vorgefertigten Salat für das Mittagessen zu kaufen.

Doch durch einen Zufall befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine weitere Person in der Warteschlange, die Rubbellose einlöste. Brant bat einen Ladenmitarbeiter, sein Ticket zu überprüfen, und das Team war von dem Ergebnis verblüfft. Er erinnerte sich: „Sie verschwanden für eine Minute.“ Dann kam eine andere Dame zu ihr und sie starrten mich nur an. „Sie sagte mir: ‚Werde nicht ohnmächtig, wenn ich dir das erzähle.‘“

Eins zu 12,6 Millionen

Nach Angaben der Nebraska Lottery nahm Brant den Preis am 5. April im Rahmen der Mega Millions-Ziehung am 22. März entgegen. Die Chance, eine Million Dollar zu gewinnen, liegt bei etwa eins zu 12,6 Millionen. Auf seinem Ticket standen fünf Quick-Pick-Zahlen, die perfekt passten. Seine Glückszahlen waren 03, 08, 31, 35, 44, obwohl der Mega Ball 16 nicht enthalten war.