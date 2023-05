× Penis-Eisberg sorgt für Lacher und Neid in Kanada

Eisberg sorgt für Aufregung in Kanada: Ist das wirklich ein Penis?

Wow, was für ein Anblick! Fotograf Ken Pretty hat einen Eisberg vor der Küste Kanadas entdeckt, der auf den ersten Blick wie ein riesiger Penis aussieht. Der Eisberg ragte mehr als neun Meter aus dem Wasser und sorgte bei vielen Menschen für Erstaunen, Bewunderung und ja, auch für ein bisschen Neid. Einen so imposanten "Eis"-Kolben hat schließlich auch nicht jeder vorzuweisen!

© JamPress ×

Ken Pretty, der den Penis-Eisberg vor Neufundland ausfindig gemacht hat, sagt, dass er von Land aus betrachtet nicht so klar zu erkennen war. Aber als er seine Drohne in die Luft steigen ließ, konnte er einfach nicht glauben, was er da sah. Dieser Eisberg sieht wirklich aus wie ein … na, Sie wissen schon.

Penis-Eisberg sorgt für großes Aufsehen

Natürlich sorgte der Penis-Eisberg auch im Netz für Aufsehen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Quickie-Witze und anzüglichen Kommentare auftauchten. Einige User fragten sich, ob der Eisberg nun in Richtung Conception Bay treibt und ob demnächst Baby-Eisberge auftauchen werden. Wer weiß?

© JamPress ×

Leider hatte der Eisberg nicht lange Standkraft und ist schließlich im Meer versunken. Aber immerhin hat er für Aufregung und Unterhaltung gesorgt. Wir sind gespannt, was das Meer als nächstes für uns bereithält!