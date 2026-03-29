See-Society feierte Saison-Opening im Werzers

Großer Andrang am Wörthersee: Zum 20. Mal feierten hunderte Gäste den Start in die Sommersaison. Im Mittelpunkt stand heuer der weltberühmte Komponist Harold Faltermeyer, der für sein Lebenswerk und seine Verbundenheit zur Region mit dem „Goldenen Werzers Award“ ausgezeichnet wurde.

Rund 500 Gäste versammelten sich im legendären Werzers Hotel, um das traditionelle Saisonopening zu zelebrieren. Hans-Werner Frömmel hatte die Veranstaltung einst ins Leben gerufen, um den Wörthersee medial zu stärken. „Wir wollten für den Wörthersee und speziell für die Werzers Betriebe ein Lebenszeichen setzen", erklärt Frömmel die Intention hinter der Idee. Was vor zwei Jahrzehnten klein begann, hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt im Kärntner Eventkalender entwickelt.

Hollywood-Glanz am Seeufer

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21/21 © Tischler Clemens Trischler, Maren Gilzuer, Mariella Ahrens und Hans-Werner Frömmel © Tischler Fritz und Bettina Strobl © Tischler Jazz Gitti mit Hans-Werner Frömmel © Tischler Shirley und Otto Retzer © Tischler Nik P. mit seiner Karin © Tischler Iva Schell mit Hans-Werner Frömmel © Tischler Simone Stelzer und Charly Brunner © Tischler Maria Lahr und Heribert Kasper © Tischler Harold Faltermeyer und Hans-Werner Frömmel © Tischler Mariella Ahrens, Gerda Rogers und Maren Gilzer © Tischler Kayla Krystin, Eric Papilaya und Julia Steen © Tischler Waterloo © Tischler Simon Stadler © Tischler Sylvia Graf und Angela Walter © Tischler Harold Faltermeyer mit Manfred Bockelmann © Tischler Claudia Stöckl und Udo Reichmann © Tischler Alfred Riedl und Brigitte Annerl © Tischler Harold Faltermeyer und Katja Ebstein © Tischler Jazz Gitti mit Andrea Händler © Tischler Michael Steinocher, Julia Cencig und Alfons Haider © Tischler Inge Unzeitig

Der Deutsche Harold Faltermeyer, Schöpfer des legendären „Axel F“-Songs aus dem Klassiker "Beverly Hills Cop", nahm die prestigeträchtige Trophäe sichtlich erfreut entgegen. Er reiht sich damit in die Liste prominenter Preisträger wie Franz Klammer oder Uschi Glas ein. Faltermeyer gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der elektronischen Filmmusik und arbeitete in seiner Karriere mit Weltstars wie Donna Summer zusammen. Als Laudator fungierte dabei der Bruder von Udo Jürgens, Manfred Bockelmann, dessen Rede aber eher eine Lobpreisung der Kärntner Sängers Simon Stadler war, als auf den Preisträger.

Harold Faltermeyer mit Manfred Bockelmann © Tischler

Prominente Gästeliste in Kärnten

Durch den Abend führte Moderator Alfons Haider, der mit gewohntem Gespür die zahlreichen Stargäste begrüßte. Unter den Anwesenden fanden sich bekannte Gesichter wie Star-Astrologin Gerda Rogers, Skilegende Fritz Strobl, Eurovision Song Contest-Legende Katja Ebstein, die ehemaligen Bundesministerinnen Claudia Bandion-Ortner und Maria Rauch-Kallat, Kabarettistin Andrea Händler, Shooting-Star Kayla Krystin, Rock'n'Roller Andy Lee Lang, Schauspiel-Stars Julia Cencig und Michael Steinocher, die Moderatorinnen Sylvia Graf und Claudia Stöckl, das Schlagerduo Simone Stelzer und Charly Brunner, Regisseur Otto Retzer, die TSV Hartberg Präsidentin Brigitte Annerl, Haubenkoch Hubert Wallner, Malerin Maria Lahr, Mr. Ferrari Heribert Kasper sowie Kult-Star Jazz Gitti. Letztere sorgte abseits der Bühne für Mega-Stimmung. Mit ihrer gewohnt offenen und witzigen Art, war Gitti eines der absoluten Highlights des Abends.

Jazz Gitti mit Andrea Händler © Tischler

PR-Profi Clemens Trischler unterstützte Gastgeber Frömmel bereits zum vierten Mal bei der Organisation des Events, das sich über die Jahre von einer kleinen Runde zu einem fulminanten Abend gesteigert hat.

Michael Steinocher, Julia Cencig und Alfons Haider © Tischler

Zeichen für den Tourismus

Maria Lahr und Heribert Kasper © Tischler

Die Saisoneröffnung dient nicht nur der Unterhaltung, sondern soll einen nachhaltigen touristischen Aufschwung für die gesamte Region initiieren. Die Werzers Betriebe setzen mit ihrem ganzjährigen Angebot ein Zeichen für Qualität am Wörthersee. Mit der Verleihung des Awards werden seit 2011 gezielt Persönlichkeiten geehrt, die über die Landesgrenzen hinaus als Botschafter für Kärnten wirken und die Lebensfreude der Region verkörpern.