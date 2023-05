Davis-Cup-Team greift mit Thiem gegen Portugal an

Österreichs Davis-Cup-Team kann beim Heimspiel gegen Portugal wieder auf Dominic Thiem zurückgreifen. Diese erfreuliche Nachricht sowie auch den Schauplatz für den Weltgruppe-I-Länderkampf um einen Platz in der Quali-Runde 2024 hat der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Freitag verlautbart.

Thiem und Co. empfangen die Gäste am 15./16. September im Multiversum in Schwechat. Aufgelegt wird ein Hardcourt wie jener beim Turnier in der Wiener Stadthalle. Die ÖTV-Equipe hatte Anfang Februar in Rijeka gegen die favorisierten Kroaten mit 1:3 verloren und hofft nun mit einem Heimsieg wieder auf die Chance, sich in der Qualifikationsrunde nächstes Jahr für die Davis-Cup-Finalrunde zu qualifizieren.

Im Tennisverband ist man glücklich über die Location Schwechat mit guter Anbindung an das öffentliche Netz. Das Fassungsvermögen des Multiversum beträgt 2.106 Zuschauer. Österreich ist mit aktuell sechs Top-200-Spielern klarer Favorit, die Portugiesen haben neben Nuno Borges (ATP-76.) keinen Mann in den Top 200. Joao Sousa (vormals 28.) liegt aktuell nur an Position 258.

Das Multiversum war schon beim überraschenden Heimsieg der ÖTV-Damen im Billie Jean King Cup über Lettland im vergangenen November Austragungsort. ÖTV-Sportdirektor und -Kapitän Jürgen Melzer ist rundum zufrieden. Ganz besonders freute den Niederösterreicher, "dass Dominic Thiem bereits fix zugesagt hat und ich somit als Captain voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen werde können. Auch von allen anderen österreichischen Topspielern gibt es positive Signale der Bereitschaft, gegen Portugal zur Verfügung zu stehen."