Einstimmig nominiert
Tanner wird neue ÖVP-Frauenchefin
Am Freitag wurde bekannt, dass sich Juliane Bogner-Strauß als ÖVP-Frauenchefin zurückziehen wird. Am Sonntag verkündete die Volkspartei nun, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vom Bundesvorstand einstimmig als neue Bundesleiterin vorgeschlagen wurde. Alle Landesobfrauen tragen den Vorschlag laut Aussendung mit.
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Die Wahl erfolgt beim kommenden Bundestag. Dieser wird von Margreth Falkner - sie übernahm nach Bogner-Strauß' Rückzug interimistisch - vorbereitet.
„Dass alle Landesobfrauen hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal", so Falkner in der Aussendung. Tanner erklärte: "Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen".
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