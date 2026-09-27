Tanner wird neue ÖVP-Frauenchefin

Klaudia Tanner wurde einstimmig zur Bundesleiterin der ÖVP Frauen nominiert. Die offizielle Wahl folgt allerdings erst noch.

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Am Freitag wurde bekannt, dass sich Juliane Bogner-Strauß als ÖVP-Frauenchefin zurückziehen wird. Am Sonntag verkündete die Volkspartei nun, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vom Bundesvorstand einstimmig als neue Bundesleiterin vorgeschlagen wurde. Alle Landesobfrauen tragen den Vorschlag laut Aussendung mit.

Die Wahl erfolgt beim kommenden Bundestag. Dieser wird von Margreth Falkner - sie übernahm nach Bogner-Strauß' Rückzug interimistisch - vorbereitet.

„Dass alle Landesobfrauen hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal", so Falkner in der Aussendung. Tanner erklärte: "Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen".