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Einstimmig nominiert

Tanner wird neue ÖVP-Frauenchefin

Eine blonde Frau im rosa Blazer spricht gestikulierend vor einer Ziegelwand.
© APA/HBF/CARINA KARLOVITS
Klaudia Tanner wurde einstimmig zur Bundesleiterin der ÖVP Frauen nominiert. Die offizielle Wahl folgt allerdings erst noch.
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Am Freitag wurde bekannt, dass sich Juliane Bogner-Strauß als ÖVP-Frauenchefin zurückziehen wird. Am Sonntag verkündete die Volkspartei nun, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vom Bundesvorstand einstimmig als neue Bundesleiterin vorgeschlagen wurde. Alle Landesobfrauen tragen den Vorschlag laut Aussendung mit.

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Die Wahl erfolgt beim kommenden Bundestag. Dieser wird von Margreth Falkner - sie übernahm nach Bogner-Strauß' Rückzug interimistisch - vorbereitet.

„Dass alle Landesobfrauen hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal", so Falkner in der Aussendung. Tanner erklärte: "Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen".

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