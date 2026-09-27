Kickl auf Wahlkampf-Wochenende

Kickl-Tour ab Freitag ++ Gemeinsame Wanderung in Wien ++ Dann zwei Tage Oktoberfest-Gaudi.

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Die Österreich-Tour von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl unter dem Motto "Wir sind für Euch da" legt diesen Freitag in Wien einen ersten Stopp ein. Auf dem Programm steht eine gemeinsame Wanderung in Wien (2. Oktober), am Samstag feiert Herbert Kickl dann beim Oktoberfest der FPÖ-Meidling mit (3. Oktober).

Tags darauf ist er in der Steiermark beim bisher einzigen blauen Landeshauptmann Mario Kunasek. Gemeinsam stoßen sie an beim Hartberger Oktoberfest (4. Oktober).

Für das Wahlkampf-Wochenende bereitet sich Kickl jetzt schon vor. Die wichtigsten Themen, die er ansprechen will – neben heftiger Regierungskritik – sind die Themenkomplexe Migration und Teuerung.

Gemüsetraktor fährt bei FPÖ-Tour mit

Als besonderes Zeichen der Solidarität mit den "von der Regierung im Stich gelassenen Landwirten" werde es bei jeder Großveranstaltung von Herbert Kickl einen eigenen "Gemüsetraktor" geben, kündigte FPÖ-General Michael Schnedlitz an: "Dort werden heimische Lebensmittel direkt vom Bauernhof, vom Traktoranhänger an die Menschen verteilt. Natürlich kostenlos, gesund und regional."

Freiheitliche in Umfragen weit vorne

Aktuelle Umfragen sehen die FPÖ bei 38% und mehr. Damit ist der Oberblaue Herbert Kickl in der eigenen Partei gut gelitten –nachdem es nach den verpatzten Regierungsverhandlungen einigen Unmut bei den Blauen gab. Viele hatten sich Hoffnungen auf Posten gemacht, so mancher wollte aktiv mitgestalten.

Kickl zog es vor in der Oppositionsrolle zu bleiben. "Jetzt geben ihm die Umfragen recht", sagt ein blauer Insider. Bei den nächsten Wahlen werde man mit deutlichem Abstand vor der ÖVP siegen. Die ÖVP liegt aktuell bei rund 20% in Umfragen, die Babler-SPÖ bei desaströsen 15%, teils sogar darunter, Tendenz sinkend.

Ob der Medienmanager Gerhard Zeiler Andreas Babler ersetzen wird, ist derzeit offen. In der FPÖ versammelt man sich an diesem Wahlkampfwochenende jedenfalls klar hinter dem Chef: Herbert Kickl. Finale in Wien. Auch das Finale der Kickl-Tour durch Österreich findet in Wien statt. Am 26. Oktober steigt das blaue Neutralitätsfest in Wien