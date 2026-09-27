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SPÖ-Kandidatur

"Klassenkampf, Neid!" Riesen-Wirbel um Zeiler-Video von ORF-Star

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von
Martin Thür ATV
© APA/BARBARA GINDL
Ein Video von ORF-Moderator Martin Thür über Medienmanager Gerhard Zeiler und dessen Ambitionen, SPÖ-Chef zu werden, sorgt für Wirbel.
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Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden. Dass der Medienmanager international erfolgreich ist, ist kein Geheimnis. ORF-Journalist Martin Thür hat nun auch ein Instagram-Video über Zeilers Gehalt veröffentlicht.

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Der Moderator erklärt darin, dass Zeiler zuletzt rund 1,7 Mio. Euro Grundgehalt pro Jahr erhalten habe. Dazu kämen Boni und Aktienpakete. Außerdem habe Zeiler heuer im März und August Aktien verkauft und dadurch knapp 33 Mio. Dollar erlöst.

Unternehmer ortet Klassenkampf und Neid

Der Unternehmer Stephan Zöchling - er gründete unter anderem die überparteiliche Initiative "#zusammenstaerker" - griff Thürs Video nun auf. Seine Replik: "Oh, was für ein Skandal, wenn Herr Thür in einem Pullover der Universität von Malmö ein Video aufnimmt. Was ist das dann? Klassenkampf? Neid? Was will er uns sagen? Tritt Herr Thür auf als Vertreter des ORF oder als Privatperson?"

Zöchling verweist auf die Compliance-Regelungen des ORF, "nach denen sich die Journalistinnen und Journalisten von tagesaktuellen Themen als Privatpersonen nicht zu äußern haben". Der Unternehmer fragt: "Was möchte Herr Thür mit der Ankündigung, dass Herr Zeiler ein marktgerechtes Gehalt bezieht in den USA als einer oder der erfolgreichste Medienmanager Europas, der in Amerika Karriere gemacht hat und jetzt nach 35 oder 40 Jahren seiner Berufstätigkeit eine Abfertigung bekommt, die ebenfalls marktkonform ist? Dürfen nur laut Martin Thür erfolglose Menschen wie Werner Faymann oder Andreas Babler SPÖ-Chef werden?"

Muss Zeiler auf 82 Mio. Dollar verzichten?

Allerdings drehte sich Thürs Video auch primär um die Frage, ob Zeiler auf 82 Millionen Dollar verzichten muss, um SPÖ-Chef zu werden. Denn: Sein Arbeitgeber Warner Discovery wird aktuell von Paramount geschluckt. Falls sich Zeilers Position dadurch verändert bzw. er gekündigt wird, erhält er einen millionenschweren "goldenen Fallschirm". Falls er allerdings nun rasch SPÖ-Chef würde und selbst kündigt, würde der Fallschirm nicht öffnen.

SPÖ-Chef Andreas Babler äußerte sich zu Zeilers Vorstoß bisher nur knapp. Er sieht außerdem nur "Gerüchte", "dass sich jemand als möglicher Kandidat ins Spiel bringen mag". Zeiler hat seine Ambitionen jedenfalls bereits öffentlich bestätigt...

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