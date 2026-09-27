Showdown ums Uni-Budget im Oktober

Streiks angekündigt ++ Müssen Unis sparen?

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Am Mittwoch startet das Wintersemester an Österreichs Hochschulen. Für die zuständige Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) wird es in diesem Oktober noch spannend. Denn spätestens bis zum 31. Oktober muss laut Gesetz der Geld-Betrag feststehen, denn die Universitäten von 2028 bis 2030 erhalten werden.

ÖH wappnet sich für weitere Demos

Während die Unis vor kurzem noch von "Grund zur Hoffnung" berichtet haben, dass es nicht zu den befürchteten Kürzungen im nächsten Dreijahresbudget kommen wird, ist die Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) skeptisch: "Sollte es Einschnitte bei den Leistungsvereinbarungen für 2028 bis 2030 geben, werden wir auf die Straße gehen, bis das erwünschte Ergebnis erzielt ist", heißt es von der Studentenvertretung.

Schon vor dem Sommer waren Einsparungen von rund einer Milliarde Euro befürchtet worden und es gab Streiks. Die Ministerin hat daraufhin ein leichtes Plus in Aussicht gestellt.