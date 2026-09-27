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Weltmeister 2002

Brasilien-Legende: "Ich habe 99 Prozent von meinem Einkommen verloren"

Drei brasilianische Fußballspieler stehen in der Mauer während eines Spiels.
© Getty Images
Roberto Carlos spricht offen über einen massiven finanziellen Verlust. Der Weltmeister von 2002 sagt, er habe 99 Prozent seiner Fußball-Einnahmen verloren.
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Beim Portugal Football Summit in Oeiras berichtete die Fußball-Legende laut "Globo" über die schwierige Zeit. "Ich hatte Probleme mit Leuten, die mich ohne einen Cent zurückgelassen haben." Und weiter: "Wegen Problemen mit Agenten und innerhalb der Familie habe ich 99 Prozent von allem verloren, was ich im Fußball verdient hatte."

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Warnung an junge Spieler

Der Weltmeister von 2002 appellierte an jüngere Fußballer, nicht dieselben Fehler zu machen. "Ich habe Fehler gemacht, und deshalb bitte ich jüngere Spieler, nicht dieselben Fehler zu begehen."

Carlos sprach dabei auch über seinen ehemaligen Berater und ein familiäres Problem. "Ich hatte ein ernstes Problem mit meinem ehemaligen Berater. Ich hatte ein sehr schwerwiegendes familiäres Problem. An einem Donnerstag ging ich um Mitternacht ins Bett, und am Freitag erhielt ich einen Stapel Papiere, von deren Existenz ich nicht einmal wusste. Da habe ich meine gesamte Vergangenheit verloren."

Veränderungen im Privatleben

Im vergangenen Jahr ließen sich Carlos und seine Ehepartnerin Mariana Luccon scheiden. Die beiden waren 15 Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

In der Vergangenheit hatte Carlos erklärt, er habe elf Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Der Brasilianer war bereits dreimal verheiratet. Anfang dieses Jahres heiratete er seine neue Partnerin Soheila Tahiri.

Karriere danach gut geplant

Eigentlich hatte Carlos die Zeit nach seinem Karriereende gut vorbereitet. "Ich dachte immer an die Zeit nach meiner Karriere. Es geht darum, als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich beschloss, mit dem Fußball aufzuhören, hatte ich bereits die Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken."

Nach eigenen Fehlern erhielt er Unterstützung, um sein Leben neu zu ordnen. "Mit Unterstützung konnte ich mein Finanz- und Familienleben neu strukturieren."

Erfolge mit Real Madrid und Brasilien

In seiner Fußballkarriere spielte Carlos unter anderem bei Real Madrid. Mit den Königlichen gewann der ehemalige Linksverteidiger drei Champions-League-Titel, wurde viermal spanischer Meister und gewann dreimal den spanischen Superpokal.

Mit Brasilien wurde Carlos 2002 in Japan und Südkorea Weltmeister. Zudem gewann er 1997 den Confederations Cup und zweimal die Copa América.

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