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Aufstellung ist da: Debütanten-Power gegen Kosovo

ÖFB-Premiere für Salzburg-Kapitän.
© GEPA
Mit dieser Startaufstellung geht Österreich in das zweite Nations-League-Duell gegen Kosovo.
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Rangnick wirbelt ordentlich durch! Für das Nations-League-Heimspiel gegen Kosovo am Sonntag (18 Uhr) nimmt Österreichs Teamchef gleich sechs Änderungen vor – und schickt dabei zwei Debütanten ins Rennen.

Im Tor bekommt Salzburg-Youngster Christian Zawieschitzky den großen Auftritt. Der erst 19-Jährige setzt sich im Rennen gegen LASK-Goalie Lukas Jungwirth durch und feiert sein Debüt im ÖFB-Team. Danach geht es für ihn direkt zur U21 weiter.

Auch auf der rechten Seite gibt es eine Premiere: Nikolas Veratschnig startet erstmals für Österreich und ersetzt Stefan Posch. Dazu rücken David Affengruber, Maximilian Wöber, Paul Wanner und Stürmer Junior Adamu in die Startelf.

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Sechs Änderungen

Im Vergleich zum 3:1 gegen Israel müssen dafür einige bekannte Namen weichen. Philipp Lienhart, Phillipp Mwene und Sasa Kalajdzic sitzen nicht auf der Bank, Michael Gregoritsch fehlt nach seiner Sprunggelenksverletzung ebenso. Auch Jungwirth schafft es nicht in den Kader.

Rangnick setzt damit auf frische Kräfte – und vor allem auf zwei Debütanten. Gegen Kosovo geht es für die ÖFB-Elf darum, den erfolgreichen Auftakt von Linz zu bestätigen.

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