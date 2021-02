Junge Mama entsetzt, was Schwiegermutter mit ihrem Baby macht

Die Frau konnte nicht glauben, was sie über das Babyphone zu sehen bekam.

Mit einem ungewöhnlichen Problem hat sich eine junge Mutter an die Reddit-Gemeinde gewendet. „Mein Baby wird gestillt. Unter der Woche pumpe ich Milch ab und abends und am Wochenende bekommt er Milch direkt von der Quelle. Er liebt das Stillen und ich auch. Gestern, als ich bei der Arbeit war, habe ich die Babyphone-App auf meinem Handy geöffnet, um zu überprüfen, ob meine Schwiegermutter ihn dazu bringen konnte, ein Nickerchen in seinem Kinderbett zu machen“, schildert die berufstätige Mutter.

Schock und Empörung

„Als ich in die Kamera schaute, hielt ihn meine Schwiegermutter fest und sie hatte ihre Bluse hochgezogen. Ich war schockiert und entsetzt. Ich rief sie sofort an und sie antwortete nicht, also musste ich dort sitzen und zusehen, wie sie versuchte, mein Baby zu stillen.“

Der Vorfall hat nun Folgen: „Ich möchte nicht, dass sie weiter auf mein Baby aufpasst.“ Die Schwiegermutter kann die Aufregung hingegen nicht verstehen. Sie habe nur versucht, das Baby zu beruhigen.