"Forward Festival" bringt Top-Speaker auf die Bühne

Das "Forward Festival" kehrt in das Wiener Gartenbaukino zurück. Über 25 internationale Speaker widmen sich dort den wichtigsten Fragen der kreativen Zunft.

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Am Donnerstag und Freitag (1. und 2. Oktober) kommt das "Forward Festival" mit über 25 internationalen Vortragenden in das Wiener Gartenbaukino zurück. Damit beschließt Wien nach den Ausgaben in Berlin und Frankfurt die diesjährige Saison. Für das Festival ist es ein echtes Heimspiel, da es seit 2015 jährlich stattfindet und aus der heimischen Kreativszene hervorgegangen ist.

Aus der ersten Ausgabe sind mittlerweile 35 Festivals in europäischen Städten wie Hamburg, München, Zürich und Amsterdam geworden, die über 600 Speaker sowie 50.000 Kreative aus 70 Nationen erreichten. Die Vortragenden widmen sich der Frage, was die Maschine übernimmt und was Aufgabe des Menschen bleibt.

"Forward Festival" © Alex Heuvink

Internationale Stars im Gartenbaukino

Unter den angekündigten Gästen sind Annie Atkins, die Frau hinter den grafischen Welten von Wes Anderson, sowie Designer Mirko Borsche, der visuelle Arbeiten für Balenciaga, Supreme, Inter Mailand und 032c gestaltete. Zudem stehen Natasha Jen, Erik Kessels, Cachete Jack und Luna Maurer auf der Bühne. Neben dem Hauptprogramm bietet das Forward Festival Workshops, eine Expo Area, Ausstellungen und Side-Events.

Annie Atkins © Hersteller

Hintergrund zum Gründer Othmar Handl

Hinter dem Projekt steht Gründer Othmar Handl als treibender Kopf. Für ihn geht es um den Moment, in dem aus einer Idee ein konkretes Vorhaben wird. Handl erklärt dazu: "Seit über zehn Jahren bringen wir die kreative Community zusammen, in Berlin, Wien, Frankfurt und überall dort, wo Leute anfangen wollen. Der Antrieb ist derselbe geblieben: Kreativität macht die Welt ein Stück besser, und das passiert nur, wenn Menschen sich begegnen."