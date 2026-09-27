Sirenen heulen: Zivilschutz-Probealarm

Bundesweit Sirenen-Geheul ++ Warnung aufs Handy ++ Neue App

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag, den 3. Oktober, findet der diesjährige Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich statt. Dabei werden die mehr als 8.000 Sirenen sowie AT-Alert für die Handy-Warnung ausgelöst.

AT-Alert auf jedes Handy

Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich ausgestrahlt.

Die neue Zivilschutz-App ZIVA ist schon im Einsatz und vereint Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen. Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen die App entwickelt.