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Sirenen heulen: Zivilschutz-Probealarm

Vier Lautsprecher an einem Mast vor blauem Himmel mit weißen Wolken.
© Getty Images
Bundesweit Sirenen-Geheul ++ Warnung aufs Handy ++ Neue App
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Am Samstag, den 3. Oktober, findet der diesjährige Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich statt. Dabei werden die mehr als 8.000 Sirenen sowie AT-Alert für die Handy-Warnung ausgelöst.

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AT-Alert auf  jedes Handy

Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich ausgestrahlt.

Die neue Zivilschutz-App ZIVA ist schon im Einsatz und vereint Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen. Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen die App entwickelt.

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