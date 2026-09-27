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Tor-Premiere

Affengruber für Freundin, Adamu mit Alaba-Nummer

M für Michelle - Affengruber widmete das Tor seiner Freundin.
© gepa
Die Geheimnisse unserer Debüt-Torschützen.
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Wer A sagt, muss nach dem Abgang von Arnautovic und Alaba jetzt Affengruber und Adamu sagen!

Die 22. Minute im Happel-Stadion: Freistoß-Flanke von Romano Schmid, David Affengruber steigt auf, der 1,85 m große Fulham-Legionär versenkt den Ball im rechten Eck zum 1:0 gegen den Kosovo. Auf der Tribüne jubelt Freundin Michelle, die am Sonntag Geburtstag hatte: "Bestes Geburtstagsgeschenk ...". Beim zweiten Team-Einsatz (dem ersten in der Startelf) gelang dem 25-jährigen Niederösterreicher mit dem ersten Tor ein Volltreffer.

Adamu mit Alaba-Nummer 8

20 Minuten später jubelte der nächste Überraschungs-Starter (mit der David-Alaba-Rückennummer 8). Junior Adamu, erstmals seit Herbst 2024 im Team-Einsatz, bekam nach zwei Jahren eine neue Chance von Teamchef Rangnick. Und behielt nach Traum-Vorarbeit von Schlager und Wimmer die Nerven und schob den Ball ins leere Tor zum 2:0 ein (45.+2).

Debütant Markovic mit Arnie-Nummer 7

Das Trikot mit der frei gewordenen Arnautovic-Nummer 7 durfte übrigens Vasilije Markovic überstreifen. Der 18-jährige U17-Weltmeister wurde in der 68. Minute eingewechselt - als jüngster Debütant unter der Ära Rangnick. Und als erster Austrianer seit Manprit Sarkaria 2023.

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