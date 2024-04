Sensationelle Zahlen in ÖAK: oe24 startet große Newsletter-Offensive

oe24 gleich mit vier Newslettern im Spitzenfeld der heute veröffentlichten ÖAK Newsletterausweisung für März 2024

Die Mediengruppe ÖSTERREICH setzt ihre Digital-Offensive weiter fort: oe24 baut sein Newsletter-Portfolio stark aus und ist mit seinen Newslettern oe24 Daily (Mo-Fr, 3x täglich), ÖSTERREICH Digital-Edition (Sonntag, 3x) und oe24 Magazine (Sonntag, 1x) in der neuen Newsletter-Veröffentlichung der ÖAK für März 2024 vertreten. Erstmals weist oe24 in der aktuellen ÖAK auch den oe24 Society Newsletter (Samstag, 1x) aus.

Dabei erreichen die oe24-Newsletter Top-Werte in der aktuellen ÖAK: Der oe24-Magazine-Newsletter wird im Schnitt an 94.905 Empfänger versendet (25 % Öffnungsrate). Die ÖSTERREICH Digital Edition erreicht im Schnitt 92.725 versendete Newsletter (26 % Öffnungsrate). Mit im Schnitt 84.763 versendeten Mails und einer durchschnittlichen Öffnungsrate von 29 % ist der oe24 Daily-Newsletter der bestperformende punkto Öffnungsrate im oe24 Portfolio. Der neue oe24 Society Newsletter kommt ebenfalls auf eine sensationelle Öffnungsrate von 28 % (84.394 versendet). Damit ist oe24 mit seinen Newslettern bei den Tageszeitungen der führende Publisher und im Spitzenfeld aller in der ÖAK ausgewiesenen Newsletter.

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Ich freue mich sehr, dass unsere sensationellen Newsletter-Zahlen nun auch von der ÖAK offiziell geprüft und bestätigt sind. Mit dem starken Newsletter Portfolio erweitern wir unser oe24-Digital-Angebot um einen weiteren, wichtigen Bereich. Vom täglichen, dreimaligen Nachrichten-Newsletter oe24 Daily über die ÖSTERREICH Digital-Edition am Sonntag bis hin zu den neuen Lifestyle-Newslettern oe24 Magazine und oe24 Society: Ab sofort ist unser oe24 Newsletter-Angebot auch für Werbepartner buchbar – mit einer Top-Performance und sensationeller Öffnungsrate.“