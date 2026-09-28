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Marktwert-Update

Dieser ÖFB-Teenie gehört zu den teuersten der Welt

SR
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Ein Fußballspieler von Sturm Graz klatscht während des Aufwärmens im Stadion.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Das neueste Marktwert-Update von transfermarkt.at sorgt für eine internationale Sensation aus rot-weiß-roter Sicht.
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Der teuerste Kicker der heimischen Bundesliga kommt nach dem neuesten Update aus Österreich. Sturm-Shootingstar Luca Weinhandl ist seit neuestem mit 15 Millionen Euro der teuerste Spieler des Landes und stellt damit etwa Bullen-Star Karim Konaté (12 Millionen Euro) und Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) sowie Bartosz Mazurek und Edmund Baidoo von Red Bull Salzburg mit jeweils 10 Millionen Euro in den Schatten.

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Weinhandl, der erst am 14. Februar 2026 sein Profi-Debüt in der Bundesliga gab, verbesserte seinen Wert innerhalb von einem halben Jahr um stolze 13 Millionen Euro. Der 1,90-Meter-große Mittelfeldspieler, der derzeit beim U21-Nationalteam ist, hat damit auch einige renommierte Teamspieler aus den internationalen Top-Ligen hinter sich gelassen.

Nur noch zehn ÖFB-Stars (Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Samson Baidoo, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Leopold Querfeld, Carney Chukwuemeka, David Affengruber, Kevin Danso und Jannik Schuster) sind laut transfermarkt.at wertvoller als der Grazer, der bereits das Interesse einiger internationaler Vereine geweckt hat.

Weinhandl zählt zu den Top-Talenten

Doch damit nicht genug. Auch im weltweiten Vergleich gibt es nicht viele, die Weinhandl das Wasser reichen können. Mit Arsenal-Hoffnung Max Dowman, dem Mexikaner Gilberto Mora von Tijuana, DFB-Star Kennet Eichhorn (Leverkusen) und dem Gladbacher Wal Mohya gibt es überhaupt nur vier U18-Spieler, die derzeit einen höheren Marktwert aufweisen können.

Sollte die Entwicklung von Weinhandl in dieser Art weitergehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Österreich wieder einem absoluten Welt-Star auf der großen Fußball-Bühne die Daumen drücken darf.

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