2:2 - Prass & Gregoritsch retten ÖFB-Remis gegen Irland

Der dritte Nations-League-Streich in Folge war das erklärte Ziel des ÖFB-Teams in Dublin – doch nach einem bitteren 0:2-Rückstand musste Österreich lange um Punkte zittern! Alexander Prass und Michael Gregoritsch bewiesen jedoch Joker-Qualitäten, schlugen binnen weniger Minuten zurück und retteten der Rangnick-Elf mit dem 2:2 zumindest einen Punkt. Damit bleibt Österreich Tabellenführer der Gruppe B3. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Am Sonntag (18 Uhr) wartet auswärts bereits Kosovo.

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Die angekündigte Rangnick-Rotation brachte gleich mehrere Veränderungen mit sich: Chukwuemeka feierte sein Startelfdebüt, Wiegele hütete mit imposanten 2,05 Metern das Tor und Kalajdzic sollte als Solospitze für Gefahr sorgen. Und der LASK-Stürmer machte gleich deutlich, dass er sich einiges vorgenommen hatte. Kaum rollte der Ball, fasste sich der 29-Jährige aus fast 50 Metern ein Herz – sein Distanz-Schuss rauschte aber hauchdünn am Kasten vorbei. Ein Auftakt, der Lust auf mehr machte.

Parrott mit frühem Schock

Doch der anfängliche Schwung war schnell dahin. Österreich verlor zunehmend den Zugriff auf die Partie, während Irland immer besser ins Spiel fand, in den Zweikämpfen ordentlich dagegenhielt und die ÖFB-Abwehr mit hohen Bällen vor Probleme stellte. Die Gastgeber witterten ihre Chance: Parrott ließ zunächst Lienhart mit einem Gurkerl ins Leere laufen, setzte sich anschließend auch gegen Affengruber durch und schob zum Grande-Finale die Kugel auch noch frech durch Wiegeles Beine ins Netz - 1:0 (12.) Irland!

Troy Parrott (l.) feiert den Führungstreffer zum 1:0. © PA Images via Getty Images

Die ÖFB-Elf suchte prompt nach einer Antwort, doch zunächst sorgte eine Zwangspause für Aufregung: Tennisbälle mit Palästina-Flaggen landeten auf dem Spielfeld, Schiedsrichter Lindhout unterbrach die Begegnung. Nach dem Wiederanpfiff kam Österreich endlich gefährlicher nach vorne. Kalajdzic legte den Ball mit der Schulter für Seiwald ab, dessen Direktabnahme nur um Haaresbreite am linken Kreuzeck vorbeizischte. Da fehlten bloß Zentimeter.

Wimmer mit der besten Chance

Irland ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und blieb gefährlich, während Österreich im letzten Drittel die nötige Präzision vermissen ließ. Dann war sie plötzlich da, die große Chance auf den Ausgleich: Kalajdzic spielte Wimmer stark frei, der sofort abzog. Der Ball war brandgefährlich, doch Kelleher riss sich mit einer Glanzparade dazwischen und verhinderte das 1:1.

Der Ausgleich lag plötzlich in der Luft, doch dann folgte der nächste Rückschlag: Seiwald erwischte Idah im Strafraum, Lindhout zeigte auf den Punkt. Parrott blieb eiskalt und schnürte unmittelbar vor der Halbzeit seinen Doppelpack – 2:0 für Irland (45.)!

Prass & Gregoritsch drehen Partie

Rangnick zog zur Pause gleich den Dreifach-Joker! Für Affengruber, Seiwald und Chukwuemeka war vorzeitig Schluss, Wöber, Laimer und Gregoritsch sollten frischen Schwung und neuen ÖFB-Elan bringen. Doch die erhoffte Aufholjagd ließ vorerst auf sich warten: Irland rührte hinten Beton an, stand kompakt und ließ kaum eine Lücke.

Bis es Minute 71 schlug: Wimmer erkämpft sich rechts stark den Ball und bringt den Stanglpass zur Mitte. Ein Ire kann zunächst klären, doch Wimmer setzt nach und serviert erneut. Der vier Minuten zuvor eingewechselte Prass fackelt nicht lange und hämmert die Kugel unter die Latte! Erst pfeift der Schiedsrichter zurück, doch nach kurzem Check zählt der Treffer: 1:2 – Österreich ist wieder da!

Und plötzlich ging es Schlag auf Schlag! Keine fünf Minuten später schlug der nächste Joker zu: Gregoritsch trat zum Freistoß aus guter Position an und versenkte die Kugel im langen Eck. Das ist der Ausgleich - 2:2 für Österreich (76.)!