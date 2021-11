Tiger Woods: Erneutes Fremdgehen kostet ihn 350 Millionen Dollar

Tiger Woods (45) und Elin Nordegren (41) waren von 2004 bis 2010 verheiratet und galten als das Traumpaar des Sports. Bis der 45-jähige durch sine Fremdgeh-Eskapaden die Ehe zerstörte.

Nun will der Golf-Star ein Comeback starten. Laut „National Enquirer“ will Woods seine Exfrau erneut heiraten. Damit es beim zweiten Anlauf besser klappt, soll es nun eine besondere Klausel geben.

Nordegren verlangt nun, dass im Ehevertrag eine spezielle Fremdgeh-Klausel steht. Würde sie Woods erneut betrügen, dann würde ihn der Seitensprung stolze 350 Mio. Dollar kosten!

"Es sei verrückt"

Einer Quelle zufolge: „Tiger hat sich nicht einmal gegen die Forderung gewehrt. Auch wenn seine Buchhalter ihn für verrückt halten, ist er bereit, den Ehevertrag zu unterschreiben und einen Hochzeitstermin festzulegen.“

Auch nach dem Ehe-Aus hatten die beiden weiterhin Kontakt, da sie zusammen zwei Kinder haben, Charlie (13) und Sam (14).

Nie von der Scheidung erholt

Berichten zufolge soll sich der ehemalige Golfer nie von der Scheidung erholt haben.

Kennengelernt haben sich die beiden durch Golfer-Kollege Jesper Parnevik. Nordegren arbeitete für ihn als Kindermädchen. Der Schwede führte beide letztendlich zusammen.

Fünf Jahre nach der Hochzeit dann der Bruch! Am Thanksgiving-Day erfuhr Nordegren, dass Woods sie mit dutzenden Frauen betrog. Ein Jahr Später kam die Scheidung.

Letzten Hürden zum Eheglück?

Was dem erneuten Eheglück noch im Wege stehen könnte, ist dass beide aktuell noch in Beziehungen mit anderen sind. Nordegren mit dem ehemaligen NFL-Spieler Jordan Cameron zusammen, mit dem sie im vergangenen Jahr ein Baby bekam und Woods selber ist offiziell auch noch in einer Beziehung.

Von seinem Horror-Unfall hat sich Woods bereits erholt und kann sogar wieder ohne Krücken stehen. Vielleicht erholt sich sein Liebesglück auch demnächst.