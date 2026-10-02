Vier Punkte können reichen! So steigt Österreich auf

Nach dem 2:2 gegen Irland in der Nations League erhöhen sich Österreichs Chancen auf den Gruppensieg laut Football Meets Data auf 76,5 Prozent.

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Ein Punkt im Kosovo, danach ein Heimsieg gegen Irland – schon wäre Österreich zurück in Liga A! Beim nächsten Auftritt am Sonntag, 4. Oktober, in Prishtina gegen Franco Fodas Mannschaft (18 Uhr, live in ORF 1) kann das ÖFB-Team den nächsten Schritt setzen. Für eine Aufstiegsfeier reicht es an diesem Abend allerdings noch nicht.

Nach der Aufholjagd in Dublin führt die Rangnick-Elf ihre Nations-League-Gruppe mit sieben Punkten an. Kosovo und Irland folgen mit jeweils vier Zählern, Israel hält bei einem Punkt. Weil sich auch Israel und Kosovo am Donnerstag unentschieden trennten (0:0), blieb Österreichs Vorsprung auf beide Verfolger unverändert.

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Die Statistikplattform Football Meets Data hat die ÖFB-Chance auf den Gruppensieg sogar von zuvor rund 72 auf 76,5 Prozent angehoben. Diese Modellprognose bezieht sich ausschließlich auf den direkten Aufstieg. Die zusätzliche Chance über das Play-off für den Gruppenzweiten ist darin nicht enthalten.

Vier Punkte können die Aufstiegsfeier bringen

Die wichtigste Rechnung für Österreich: Ein Remis im Kosovo und danach ein Heimsieg gegen Irland am 14. November garantieren den Gruppensieg. Die Rangnick-Elf wäre damit bereits eine Runde vor Schluss aufgestiegen – unabhängig von allen anderen Ergebnissen.

Österreich hätte dann elf Punkte. Irland könnte nach einer Niederlage im direkten Duell höchstens noch zehn erreichen. Auch für Israel sind insgesamt nur noch zehn Zähler möglich.

Kosovo könnte zwar ebenfalls auf elf Punkte kommen, hätte nach dem 1:3 in Wien und einem Unentschieden im Rückspiel aber den direkten Vergleich verloren. Dieser zählt bei Punktegleichheit vor der gesamten Tordifferenz.

Vier weitere Punkte reichen also – in genau dieser Kombination. Selbst eine Niederlage im abschließenden Spiel gegen Israel am 17. November könnte Österreich dann nicht mehr von Platz eins verdrängen. Mit zwei Siegen aus den nächsten beiden Partien wäre der Aufstieg ebenfalls am 14. November fix.

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Warum zwölf Punkte reichen – und 13 nicht immer

Auch über alle drei verbleibenden Spiele gibt es einen sicheren Weg: Ein Sieg und zwei Unentschieden garantieren den direkten Aufstieg. Österreich hätte zwölf Punkte und würde gleichzeitig allen drei Gegnern Zähler abnehmen. Irland und Kosovo könnten dadurch höchstens noch elf erreichen.

Kurios: Zwei Siege und eine Niederlage bringen zwar 13 Punkte – reichen aber nicht automatisch zum Gruppensieg! Entscheidend ist, gegen wen Österreich verliert.

Eine Niederlage gegen Irland könnte teuer werden. Gewinnen die Iren auch ihre beiden anderen Spiele, hätten beide Mannschaften 13 Punkte. Nach dem 2:2 in Dublin und einem Sieg im Rückspiel läge Irland im direkten Vergleich vorne.

Die 13-Punkte-Falle Bei zwei Siegen und einer Niederlage entscheidet, gegen wen Österreich verliert: Gegen Israel: Der Gruppensieg ist trotzdem sicher. Gegen Irland: Gewinnen die Iren auch ihre anderen beiden Spiele, sind sie ebenfalls bei 13 Punkten und gewinnen den direkten Vergleich. Gegen Kosovo: Gewinnt auch Kosovo alle restlichen Spiele, entscheidet zunächst der direkte Vergleich. Eine ÖFB-Niederlage mit einem Tor Unterschied wäre verkraftbar. Bei zwei Toren Unterschied zählt zunächst die gesamte Tordifferenz. Bei drei oder mehr Toren Unterschied liegt Kosovo vorne. Was am Sonntag schon fix werden kann Kosovo – Österreich: 4. Oktober, 18 Uhr, Prishtina Direktaufstieg: Noch in keiner Konstellation möglich. Mindestens Platz zwei: Sicher, wenn Österreich gewinnt und Irland gegen Israel nicht verliert. Ein ÖFB-Sieg allein reicht dafür noch nicht.

Bei einer Niederlage gegen Kosovo könnte es sogar auf die Höhe ankommen. Gewinnen anschließend beide Teams ihre restlichen Spiele, wären sie ebenfalls mit jeweils 13 Punkten gleichauf. Dank des österreichischen 3:1-Hinspiels wäre eine Niederlage mit einem Tor Unterschied verkraftbar. Bei zwei Toren Unterschied wäre der direkte Vergleich ausgeglichen, dann käme es zunächst auf die gesamte Tordifferenz an. Bei drei oder mehr Toren Unterschied hätte Kosovo die Nase vorne.

Verliert Österreich dagegen nur gegen Israel und schlägt die beiden anderen Gegner, ist der Gruppensieg mit 13 Punkten sicher.

Darum ist am Sonntag noch keine Party möglich

Die ursprünglich mögliche Aufstiegsfeier an diesem Wochenende ist durch das Remis in Dublin vom Tisch. Selbst bei einem Sieg im Kosovo hätte Österreich zunächst zehn Punkte – und Irland könnte die Rangnick-Elf noch abfangen.

Das gilt sogar dann, wenn die Iren am Sonntag gegen Israel verlieren. Mit anschließenden Siegen gegen Österreich und Kosovo würden sie ebenfalls zehn Zähler erreichen und hätten den besseren direkten Vergleich mit dem ÖFB-Team.

Der direkte Aufstieg kann deshalb frühestens im November feststehen.

Aber: Play-off-Ticket schon am Sonntag greifbar

Ein wichtiges Zwischenziel bleibt aber erreichbar: Österreich gewinnt im Kosovo und Irland verliert nicht gegen Israel – dann wäre zumindest Platz zwei sicher. Dieser bringt einen Platz im Aufstiegs-Play-off im März 2027.

Ein Kosovo-Sieg allein garantiert Rang zwei hingegen noch nicht. Gewinnt Israel alle drei verbleibenden Spiele und schlägt Irland danach Österreich und Kosovo, hätten Österreich, Irland und Israel jeweils zehn Punkte.

Dann würde eine eigene Tabelle aus den direkten Duellen dieser drei Mannschaften entscheiden: Irland hätte darin sieben Punkte, Israel sechs und Österreich nur vier. Die Rangnick-Elf wäre trotz zehn Zählern lediglich Dritter.

Ohne fremde Hilfe lässt sich zumindest das Play-off auch ohne weiteren Sieg absichern: Drei Unentschieden aus den letzten drei Spielen garantieren Österreich mindestens Platz zwei.