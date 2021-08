PSG heizt mit Teaser-Video Anhänger ein

Der neue Klub von Lionel Messi hat mit einem Teaser-Video die Verpflichtung ordentlich angeheizt.

Lionel Messi spielt künftig für Paris Saint-Germain. Nachdem unter anderem die "L'Equipe" in Frankreich oder Blätter aus Spanien den Wechsel des sechsmaligen Weltfußballers zum französischen Vizemeisters angekündigt hatten, bestätigte dies Vater Jorge am Flughafen von Barcelona. Von dort brach Messi am Dienstagnachmittag im Blitzlichtgewitter der spanischen Presse Richtung Paris auf. Am Camp Nou wurde inzwischen ein riesiges Poster mit seinem Konterfei entfernt.

Der Medizincheck soll im Amerikanischen Krankenhaus Paris erfolgen. Am Mittwoch soll es dann eine Pressekonferenz mit Messi geben, für den nach 21 Jahren beim FC Barcelona ein neuer Lebensabschnitt beginnen wird. Jorge Messi war der einzige, der kurz Auskunft erteilen wollte. Auf die Frage, ob sein Sohn zu PSG wechseln werde, sagte er am Flughafen knapp: "Ja".

Der Klub selbst hat ein Video veröffentlicht in der von "großen News" am Mittwoch die Rede ist.