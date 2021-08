Medien: Messi-Deal zu PSG ist durch!

Der ultimative Deal zwischen Lionel Messi und PSG ist durch! Der Flughafen in Barcelona bereitet bereits alles für den Abflug nach Paris vor.

Lionel Messi ist sich laut einem Bericht der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" mit dem französischen Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain einig. Auch Transferexperte Fabrizio Romano verkündet auf Twitter die Meldung. Demnach werde der 34-jährige Argentinier, der sich nach 21 Jahren vom FC Barcelona verabschiedet hat, in den kommenden Stunden in der französischen Hauptstadt erwartet. "Messi, es ist beschlossen", titelte die Zeitung Dienstagmittag in ihrer Online-Ausgabe.

Der sechsmalige Weltfußballer soll laut "L'Equipe"-Angaben am Dienstagabend einen Medizincheck absolvieren und danach einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Rund 35 Mio. Euro soll er pro Saison abcashen.

Noch am Dienstagabend wird Messi in der französischen Hauptstadt erwartet, um seinen Medizin-Check zu absolvieren und anschließend sein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen. Der Flughafen in Barcelona bereitet aktuell alles für den Abflug nach Paris vor. Am Mittwoch ist dann die Präsentation des sechsfachen Weltfußballers, der ablösefrei vom FC Barcelona kommt, geplant.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021