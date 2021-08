Nachdem Lionel Messi seinen Tränen-Abschied in Barcelona bekannt gab, flog der Superstar noch am selben Tag nach Paris. Um ca. 20:30 soll seine Maschine gelandet sein. Empfangen haben ihn zahlreiche PSG-Fans mit "Messi"-Chöre.

Der Protagonist selbst zeigte sich nicht der Öffentlichkeit. Eine Polizei-Eskorte erwartete Messi, die ihn sicher abschottete.

Am Dienstag will PSG den mehrfachen Weltfußballer mit einer Mega-Show beim Eiffelturm vorstellen. Zuvor warten noch letzte vertragliche Details und Medizinchecks auf den Argentinier.

A certain feverishness wins the many Parisian supporters who came in large numbers to wait for Messi at Le Bourget. No flight from Barcelona would finally be scheduled this evening.



