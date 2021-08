× Messi: So rasten PSG-Fans in Paris aus

Es ist zweifelsohne die Sport-Nachricht des Tages! Lionel Messi unterschreibt bei Paris St. Germain und wird noch heute in Paris erwartet. Zahlreiche Fans pilgern bereits zum Flughafen "Le Bourget" und zum Prinzenparkstadion von PSG.

Eine wahre Messi-Show sei vorprogrammiert! Am Flughafen wurde sogar ein Teppich mit den Vereinsfarben ausgerollt. Ein wahrer Feiertag für die Fans!

Messi selbst sitzt übrigens mit Vater Jorge und seiner Familie im Flieger. Gegen 15:30 Uhr soll der Messi-Clan in Paris ankommen. Die Fans und Medienvertreter sind jedenfalls bereit.

Fans at Parc des Princes waiting for Lionel Messi to arrive in Paris. pic.twitter.com/jRsP0RXJzm

Anwalt will Messi-Wechsel zu PSG verhindern Platzt der Messi-Deal zu PSG auf den letzten Metern? Ein Anwalt aus Barcelona hat in Paris nun Beschwerde eingereicht.

Atmosphere at Le Bourget Airport, Paris and Parc Des Princes right now. Fans arriving in their numbers #PSG ????????????✅ pic.twitter.com/J0OiIZHuS5