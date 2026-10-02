So tickt Klopps neuer Superstar Bischof

Beim 2:0 gegen Serbien in der Nations League glänzt der 21-Jährige als Torschütze. Kimmich vergleicht seinen Schuss mit dem von Harry Kane. Abseits des Rasens gehört Uno zum Programm.

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oshua Kimmich stellt seinen Schuss auf eine Stufe mit dem von Harry Kane. Jetzt hat Tom Bischof auch im deutschen Nationalteam ein Ausrufezeichen gesetzt: Beim 2:0 gegen Serbien in München traf der Bayern-Profi zur Führung (39.) – in seinem erst zweiten Länderspiel. Für Jürgen Klopp war es der erste Sieg als deutscher Teamchef.

"Das war eines meiner wichtigsten Spiele", sagte Bischof über den Auftritt im eigenen Klubstadion. Neben Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz bekam er im Zentrum seine Chance. Nach einem Pfostenschuss von Wirtz war Bischof zur Stelle. "Das Tor war ein unbeschreibliches Gefühl."

Kimmich stellt ihn beim Schuss neben Kane

Sein Abschluss ist längst auch bei Bayern ein Thema. "Mit Harry Kane zusammen hat Tom auf jeden Fall den besten Schuss aus der Mannschaft", lobte Kimmich seinen jungen Konkurrenten bereits. Eine besondere Stärke: Laut "Bild" schießt Bischof mit beiden Füßen nahezu gleich gut.

Zum Münchner Stammpersonal gehört er trotzdem noch nicht. Im Mittelfeld ist die Konkurrenz mit Kimmich und Pavlovic groß. Nach seiner ersten Bayern-Saison muss sich Bischof weiter seinen Platz erkämpfen.

Mit Pavlovic verbindet ihn dabei mehr als der gemeinsame Arbeitsplatz. Laut "Bild" verbringen die beiden auch abseits des Rasens viel Zeit miteinander. Dritter im Freundeskreis ist Lennart Karl. Zum Treffen im Café gehört dann auch eine Runde Uno.

Seine Freundin ist Scholls Tochter

Auch Bischofs Beziehung führt mitten in die Bayern-Familie: Der Mittelfeldspieler ist laut "Bild" mit Josefine Scholl zusammen. Die 18-Jährige ist die Tochter des früheren Bayern-Stars Mehmet Scholl.

Josefine teilt auf Social Media Einblicke in ihr gemeinsames Leben und unterstützt Bischof von der Tribüne. Bei Bayerns Meisterfeier im Mai zeigte sich das Paar gemeinsam.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 15: Josefine Josie Scholl, girlfriend of Tom Bischof of FC Bayern München reacts with a friend during the Telekom Cup match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images) © Getty Images

32:1 Schüsse bei Klopps erstem Sieg

Wie deutlich Deutschland die Partie bestimmte, zeigen die Zahlen: 32:1 Torschüsse, 74 Prozent Ballbesitz und 12:1 Ecken. Wirtz legte nach Bischofs Führung das 2:0 nach (61.). Nach dem Remis gegen die Niederlande und der Niederlage gegen Griechenland gelang Klopp damit im dritten Anlauf der erste Sieg.

Bischofs Bayern-Kollege Jonas Urbig blieb bei seinem Debüt im deutschen Tor ohne Gegentreffer. Eine historische Premiere feierte zudem der eingewechselte Mika Baur: Er ist der 1000. Spieler in der Geschichte der deutschen Männer-Nationalmannschaft.