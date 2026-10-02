Ronaldo-Zoff: Teamchef Jorge Jesus bricht sein Schweigen

Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo und dem neuen Portugal-Teamchef Jorge Jesus geht in die nächste Runde. Vor und nach der Partie gegen Dänemark sprach Jesus über Portugals Rekordspieler.

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Das portugiesische Nationalteam schlittert in ein schweres Zerwürfnis: Cristiano Ronaldo hat nach mangelnder Einsatzzeit und internen Unstimmigkeiten das Teamquartier verlassen. Nur wenige Minuten vor dem Länderspiel gegen Dänemark äußerte sich Teamchef Jorge Jesus erstmals öffentlich zu den Vorfällen und kündigte eine umfassende Aufarbeitung an.

Abreise nach zwei verpassten Trainings: Treffen mit Verbandspräsident bringt keine Ruhe

Die Spannungen im portugiesischen Lager hatten sich bereits am Mittwoch, dem 30. September, zugespitzt. Ronaldo fehlte zunächst in zwei Trainingseinheiten und verkündete kurz darauf seinen sofortigen Rückzug aus dem Aufgebot. Vorausgegangen war eine Krisensitzung, an der neben dem 41-jährigen Ausnahmestürmer auch Nationaltrainer Jorge Jesus sowie FPF-Verbandspräsident Pedro Proenca teilnahmen.

Obwohl Jesus kurz danach versuchte, die Berichte über ein Zerwürfnis herunterzuspielen, entschied sich Ronaldo für die sofortige Abreise. In einer schriftlichen Erklärung kündigte der Rekordtorschütze an:

"Nach der Pressekonferenz des Teamchefs und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes habe ich beschlossen, das Trainingslager des Nationalteams zu verlassen. Zu gegebener Zeit werde ich dem portugiesischen Volk die Wahrheit über die Gründe für meinen Abschied von der Nationalmannschaft mitteilen, der ich mich immer gewidmet habe. Jetzt ist es an der Zeit, Portugal und allen meinen Teamkollegen ohne Ausnahme viel Glück zu wünschen."

Jorge Jesus reagiert vor dem Dänemark-Spiel: "Werde mich nicht verstecken"

Unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung gegen Dänemark am Donnerstagabend sah sich Jorge Jesus mit Ronaldos drastischem Schritt konfrontiert. Jesus betonte, er werde sich dem Thema keinesfalls entziehen: "Ich werde nach dem letzten Spiel alles erklären. Ich bin seit vielen Jahren im Fußball tätig und weiß, dass ich nichts getan habe, was die Dinge anders hätte laufen lassen müssen. Nach dem Norwegen-Spiel werden wir über dieses Thema sprechen. Ich werde mich nicht verstecken oder davor davonlaufen."

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Trotz der Unstimmigkeiten unterstrich er den historischen Stellenwert des Stars: "Niemand kann Cristiano nehmen, was er darstellt. Er ist eine Ikone, und das steht überhaupt nicht infrage." Mit 146 Toren in 243 Länderspielen ist Ronaldo der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des Verbandes, weshalb die Kontroverse hohe Wellen schlägt.

Trainer verteidigt sein Vorgehen

Nachdem 4:2-Sieg gegen Dänemark sprach Jorge Jesus auf der Presskonferenz erneut über Cristiano Ronaldo. Er betonte, dass er aus völlig reinem Gewissen gehandelt hat. Jesus meinte: "Es gibt Spieler mit einem besonderen Status, aber die Regeln gelten für alle gleich. Das habe ich während meiner gesamten Karriere so gesehen und daran werde ich auch festhalten."

Über das Teamklima sagte der 72-Jährige: "Die Mannschaft glaubt fest an das, was sie tut. Für mich war das bisher unser bestes Spiel. Das ist normal, denn wir hatten mehr Zeit zum Arbeiten."

Zudem ist sich Jorge Jesus sicher, dass der Vorfall mit Ronaldo zu keiner Spaltung führen wird. Der Trainer erklärte: "Nichts deutet darauf hin, dass die Spieler mich nicht unterstützen. Wichtig ist, was wir tun müssen. Ich weiß, warum du diese Frage gestellt hast. Solche Dinge passieren, aber sie spalten die Gruppe nicht – und werden sie auch nicht spalten."

30 Minuten Aufwärmen ohne Einwechslung: Der Auslöser des Konflikts

Der Auslöser des Streits datiert aus dem vorangegangenen Länderspiel gegen Norwegen. Ronaldo musste sich in der zweiten Halbzeit rund 30 Minuten lang aufwärmen, kam schlussendlich jedoch gar nicht zum Einsatz. Dieser Vorgang führte zu Verstimmungen, die auch im internen Krisengipfel nicht ausgeräumt werden konnten.

Nach dem Treffen mit Präsident Proenca soll Jesus zunächst Besserung gelobt haben. Auf der offiziellen Pressekonferenz wählte der Teamchef dann jedoch Worte, die die Kluft endgültig vertieften:

"Ich kann versprechen, was ich will. Ich bin der Manager. Ich bin der Trainer, und ich habe dem Spieler gesagt, dass er nicht spielen wird. Ich setze ihn auf die Bank; wenn ich dich für 30 Minuten brauche, spielst du, und wenn nicht, dann nicht. Kein Spieler wird jemals meine Meinung ändern. Weder er noch sonst jemand im Fußball. Auch kein Präsident. Niemals, null."

Vorwurf des Vertrauensbruchs: Ronaldo fühlt sich hintergangen

Die scharfen Aussagen des Teamchefs führten im Ronaldo-Lager zu großer Empörung. Wie der spanische Journalist Edu Aguirre von "El Chiringuito" berichtet, fühle sich der fünfmalige Weltfußballer von Jesus regelrecht verraten.

Aus Ronaldos Sicht seien die öffentlichen Ausführungen des Trainers ein gezieltes Manöver gewesen, um eigene Machtansprüche zu demonstrieren und unmissverständlich zu unterstreichen, wer das Sagen im Team hat. Die portugiesische Öffentlichkeit blickt nun gespannt auf die kommenden Tage, an denen sowohl der Superstar als auch der Verband detaillierte Erklärungen zur Zukunft der Seleção abgeben wollen.

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Auf Ronaldos Seite steht vor allem der britische Moderator Piers Morgan (61). Dieser verfasste mehrere Postings auf X und kritisierte unter anderem den portugiesischen Trainer. In einem seiner letzten Beiträgen attackierte der Brite Jorge Jesus: "Was für ein arroganter Idiot. Jesus war nie gut genug für Portugal, und jetzt ergötzt er sich daran, den Größten des Landes herabzusetzen." Zudem deutete Morgan an, dass mehr hinter der Flucht von Ronaldo stecken würde.