× Die besten Schlankmacher aus dem Supermarkt

Vor dem Sommerurlaub noch schnell ein paar Kilo weniger? Kein Problem! Wer schnell abnehmen möchte, sollte bei folgenden Lebensmitteln jetzt öfter zugreifen.

Kaum wird es wieder wärmer, findet man im Internet eine Vielzahl an Diäten und Abnehm-Tipps. Auch diverse Abnehmprodukte werden gerne empfohlen. Doch was die meisten nicht wissen, ist dass viele Schlankmacher bereits im Supermarkt zu finden sind. Wenn Sie also ein paar Kilo weniger auf die Waage bringen wollen, sollten die folgenden Lebensmittel auf ihrem Einkaufszettel stehen.

Diese Lebensmittel helfen beim Abnehmen

Grünes Gemüse

Grünes Gemüse ist ein vielseitiges Hilfsmittel bei Diäten! Zu den ballaststoffreichsten Sorten gehören Broccoli, Spinat, Kohl, Kresse und Rosenkohl. Sie unterstützen effektiv beim Abnehmen.

Blaubeeren

Ein täglicher Konsum von 200 Gramm Blaubeeren hilft, den Bauchumfang zu reduzieren, wie eine Studie der Universität Michigan zeigt. Die kleinen Beeren eignen sich also ideal zum Abnehmen!

Pfefferminze

Das Einatmen von Pfefferminze aktiviert die Geruchs- und Geschmackszellen, was dazu führt, dass man weniger isst – etwa 2.800 Kalorien pro Woche. Auch Pfefferminztee oder zuckerfreie Minz-Bonbons haben diesen Effekt.

Zimt

Ein Wirkstoff in der Zimtrinde hat ähnliche Effekte wie Insulin und stabilisiert den Blutzuckerspiegel. Zudem verhindert Zimt Heißhungerattacken, die oft Diäten scheitern lassen.

Feigen

Feigen sind reich an Ballaststoffen und fettfrei, was sie zu einem idealen Abnehm-Snack für Zwischendurch macht.

Kräuter

Auch verschiedene Kräuter fördern das Abnehmen. Salbei unterstützt die Fettverbrennung, Petersilie aktiviert den Stoffwechsel, und Schnittlauch wirkt entwässernd. Fügen Sie die Kräuter erst am Ende des Kochens hinzu, da ätherische Öle und Vitamin C hitzeempfindlich sind.

Rettich und Radieschen

Rettich und Radieschen sind kalzium-, vitamin C-, kalium- und magnesiumreich. Sie entwässern und fördern die Verdauung.

Kaffee

Koffein steigert die Wärmeproduktion im Körper und beschleunigt den Stoffwechsel. Kaffee ist daher ein effektiver Diät-Helfer.

Tomaten

Tomaten enthalten Lycopin und sekundäre Pflanzenstoffe, die das Abnehmen ebenfalls unterstützen.

Zwiebeln

Zwiebeln senken den Blutzuckerspiegel, fördern die Fettverbrennung und unterstützen die Verdauung.

Joghurt

Joghurt verhindert übermäßige Fetteinlagerung und Insulinproduktion im Körper. Eine Studie der Universität Tennessee zeigt, dass regelmäßiger Joghurtkonsum zu einer signifikanten Fettabnahme führt.

Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte sind reich an Eisen, B-Vitaminen und Zink, aber fettarm. Sie sollten auf keinem Einkaufszettel fehlen, da sie sättigen, Entzündungen im Körper reduzieren und beim Muskelaufbau helfen.

Eier

Eier sind vielseitig und eiweißreich, was sie ideal für jede Mahlzeit macht. Ein proteinreiches Frühstück hält länger satt und verhindert ungesunde Snacks.

Pilze

Pilze fördern die Fettverbrennung, sind kalorienarm und cholesterinfrei. Sie liefern Magnesium, Kalzium und Vitamin B und unterstützen die Verdauung.

Feta-Käse

Feta-Käse enthält weniger Fett als andere Käsesorten und eignet sich daher gut für eine kalorienbewusste Ernährung. Solange man nicht zu viel davon isst, ist er eine gesunde Alternative.