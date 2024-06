× Überraschend: Dieses Getränk sollten Sie im Sommer öfter trinken

Die Sommerhitze treibt den Schweiß aus den Poren. Für die Erfrischung zwischendurch greifen viele zu einem kühlen Wasser oder eine Limonade. Doch das ist nicht immer die beste Wahl.

An heißen Tagen geht nichts über eine Abkühlung. Die meisten greifen gerne zu einem kühlen Softdrink mit möglichst vielen Eiswürfeln. Doch wer seinen Körper optimal bei den hohen Temperaturen unterstützen will, sollte davon lieber die Finger lassen. Wenn wir einen Blick in arabische Länder werfen, fällt eines auf: Um die Hitze zu überstehen, trinken die Menschen ein ganz bestimmtes Getränk namens Berber Whiskey. Was im ersten Moment wie Alkohol klingt, ist in Wahrheit Pfefferminztee.

Pfefferminztee hat eine kühlende Wirkung im Körper

© Getty Images ×

Bei der nächsten Hitzewelle sollten Sie statt in den Kühlschrank zu greifen, lieber eine Kanne Pfefferminztee ansetzen. Unter den Pfefferminzblättern befinden sich nämlich Duftschuppen, die reich an dem ätherischen Öl Menthol sind. Die Wirkung des Menthols sorgt im Körper für eine angenehme kühle Frische. Zudem weiten die Inhaltsstoffe die Gefäße im Körper, was die Hitze erträglicher macht. Für die optimale Frische sollten Sie über den Tag verteilt immer wieder ein Glas trinken.

Warme Getränke wirken erfrischender als Eisgekühlte

Auch wenn es etwas paradox klingt, kühlt ein lauwarmer Tee den Körper besser ab als ein eisgekühltes Wasser oder ein Softdrink. Das liegt daran, dass sich der Körper nach kalten Getränken erst wieder auf Körpertemperatur aufheizen muss. Dieser Prozess erzeugt dann nur noch mehr Wärme.

Heilende Wirkungen von Pfefferminztee

Neben seiner kühlenden Wirkung punktet Pfefferminztee mit einer Reihe an gesundheitsfördernden Eigenschaften. So regt die belebende Wirkung des Menthols die Durchblutung an und kann sogar Spannungskopfschmerzen und Migräne lindern. Bei den meisten ist Pfefferminztee wahrscheinlich als Heiltee bei Magenbeschwerden bekannt. Ihm wird nämlich eine entkrampfende Wirkung nachgesagt, die auch Reizdarm-Beschwerden lindern kann. Zudem unterstützt er die Verdauung und verhindert das unangenehme Völlegefühl.

Der Tee entfaltet seine beste Wirkung, wenn Sie auf qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe achten oder sogar ganz frische Pfefferminzblätter mit heißem Wasser übergießen.