× Mit Meal Prep ohne Heißhunger durch den Sommer

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um gesunde Gewohnheiten zu pflegen und dich mit frischen, leichten Mahlzeiten zu versorgen. Eine hervorragende Methode, um sicherzustellen, dass du den ganzen Sommer über das „richtige“ isst, ist Meal Prep.

Wenn du dir deine Mahlzeiten im Voraus vorbereitest, hast du das Heft in der Hand und überlässt deine Ernährung nicht mehr dem Zufall. Hier sind einige Tipps und Vorteile von Meal Prep, die dir helfen, gesund und entspannt durch den Sommer zu kommen.

1.Du sparst dir Zeit

Wenn du dein Essen im Voraus planst und vorbereitest, sparst du dir unter der Woche eine Menge Zeit. Anstatt täglich zu kochen, kannst du ein oder zwei Tage pro Woche nutzen, um mehrere Mahlzeiten vorzubereiten. So hast du mehr Freizeit und kannst dich schon auf dein Essen freuen, das täglich im Kühlschrank auf dich wartet.

2.Vorteile für deine Gesundheit

Mit Meal Prep hast du die volle Kontrolle über die Zutaten und Portionsgrößen deiner Mahlzeiten. Das macht es dir leichter, gesunde Entscheidungen zu treffen und unnötige Kalorien, Zucker oder ungesunde Fette zu vermeiden. Du kannst sicherstellen, dass du genügend Obst, Gemüse, Proteine und gesunde Fette zu dir nimmst.

3. Du sparst dir Geld

Wenn du deine Mahlzeiten im Voraus planst und vorbereitest, kannst du unnötige Spontankäufe und teure Takeout-Bestellungen vorbeugen. Du kannst größere Mengen an Lebensmitteln einkaufen, ohne etwas zu verschwenden und sparst dir dadurch sogar Geld. Ein win-win also!

So kann dein Meal Prep diesen Sommer aussehen – mit leichten und erfrischenden Gerichten

Im Sommer sind leichte und erfrischende Mahlzeiten das wichtigste! Salate, Wraps und Smoothie-Bowls sind perfekte Meal-Prep-Optionen, die du easy im Voraus zubereiten kannst. Hier einige easy eating Rezeptideen für dich:

Sommerliche Bulgur-Salate

Bulgur ist eine großartige Basis für Salate, da es dich nicht nur satt macht, sondern auch viele Nährstoffe enthält. Kombiniere Bulgur mit frischem Gemüse wie Gurken, Tomaten oder Paprika und frischen Kräutern, köstlichen Proteinquellen wie Feta, Garnelen, Kichererbsen oder Mozzarella und einem Dressing, zb auf Tahini Basis.

Gemüse-Wraps

Vollkorn-Tortillas gefüllt mit gegrilltem Gemüse, Hummus, Huhn oder Tofu und frischen Kräutern sind schnell gemacht und lassen sind gut geeignet für ein to-go meal. Sie sind ein perfektes leichtes Mittagessen und können im Büro, zu Hause oder sogar im Park genossen werden. Mach dir einen Proteindip dazu den du dir separat zubereiten kannst und schon bist du good to go!

Fruchtige Smoothie-Bowls

Bereite Smoothie-Bowls mit einer Basis aus gefrorenen Früchten, griechischem Joghurt und Haferflocken vor. Toppe sie mit frischem Obst, Nüssen, Nussmus und Samen für ein nahrhaftes und erfrischendes Frühstück.

Diese proteinreichen Lebensmittel lassen sich easy mitnehmen und sind ein gesundes Topping für dein Mittag- oder Abendessen:

Hartgekochte Eier: Sie sind leicht vorzubereiten und können im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sie sind eine tolle Proteinquelle und passen gut zu Salaten und Bowls.

Sie sind leicht vorzubereiten und können im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sie sind eine tolle Proteinquelle und passen gut zu Salaten und Bowls. Energie-Balls: Diese kleinen Bällchen aus Haferflocken, Nussbutter und Honig sind nicht nur köstlich, sondern in ihnen steckt auch viel Energie. Sie können zusammen mit Chiasamen oder getrockneten Früchte zur Frühstücksbowl hinzugegeben werden.

Planung ist wichtig

Ein erfolgreicher Meal-Prep-Plan beginnt mit einer guten Planung. Keine Angst – es geht ganz easy. Sobald du erstmals im Flow bist, wirst du dir gar nicht mehr vorstellen können, ohne Mealprep zu leben.

Plane wöchentlich: Nimm dir einmal pro Woche Zeit, um deine Mahlzeiten zu planen. Erstelle eine Einkaufsliste mit allen Zutaten und achte dabei auch auf aktuelle Angebote und saisonalen Produkte. Einkaufen und vorbereiten: Kaufe alle Zutaten auf einmal ein und nutze einen oder zwei Tage, um die Mahlzeiten vorzubereiten. Schneide Gemüse, koche Getreide und Proteine vor und portioniere alles in passenden Behältnissen. Du kannst auch gerne 2 MealPrep Tage pro Woche dir einnplanen aber halte sie unbedingt ein. Wir überlassen unser Essen nichtmehr dem Zufall! Lagerung: Achte darauf, deine fertigen Mahlzeiten gut zu lagern. Verwende gute, luftdichte Behälter. Optional können diese auch mit dem Datum beschriftet werden, um den Überblick zu behalten. Denn: Wir sagen nein zu Food Waste.

Mit Meal Prep kannst du den Sommer in vollen Zügen genießen, ohne dir Gedanken über dein Essen machen zu müssen. Du sparst Zeit, Geld und ernährst dich gleichzeitig gesund und ausgewogen. Freue dich auf einen Sommer, wo du nicht ans Essen denken musst sondern dich nurmehr auf dein Essen freuen kannst. Denn Essen ist unser Freund und nicht unser Feind. Wenn wir das Heft selbst in die Hand nehmen, dann lernen wir, dass Abnehmen nur mit Essen funktioniert. Und am besten mit Essen, das schmeckt.

