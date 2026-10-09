Marco Rossi startet Hammer-Wochen mit 2:7-Pleite

Marco Rossi hat mit den Vancouver Canucks im Duell mit NHL-Champion Carolina eine deutliche Niederlage kassiert.

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Die Hurricanes setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) 7:2 durch, Logan Stankoven traf dreimal für die Hausherren. Der als Center aufgebotene Rossi blieb ohne Scorerpunkt.

Erstes von sechs Auswärtsspielen in Folge

Vancouver absolvierte in Raleigh das erste von sechs Auswärtsspielen in Folge. Schon nach zehn Minuten stand es 3:0 für Carolina. Die Canucks schossen im gesamten ersten Drittel nur dreimal auf das gegnerische Tor.

Für die Kanadier scorte Jake DeBrusk zum 1:4 bzw. 2:7. Vancouver hält nach fünf Saisonspielen nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Weiter geht es für Rossi und Co. am Samstag bei den New Jersey Devils.