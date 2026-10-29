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Ski-Weltcup

Ersatzort für abgesagte Narvik-Rennen steht fest

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Beleuchtete Skipiste im verschneiten Skigebiet Narvikfjellet in Norwegen, umgeben von Bäumen.
© Getty Images
Die für März 2027 geplant gewesenen und mittlerweile aus Sicherheitsgründen abgesagten alpinen Weltcup-Rennen der Frauen im WM-Ort Narvik bleiben in Norwegen.
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Sie werden stattdessen in Kvitfjell ausgetragen, die Renndaten werden mit den Abfahrtstrainings am 10. und 11. März sowie der Abfahrt am 12. (Samstag) und dem Super-G am 13. (Sonntag) übernommen. Im Februar/März 2025 fanden zuletzt Frauenbewerbe in Kvitfjell statt, die Steirerin Cornelia Hütter gewann eine Abfahrt.

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Die Rennen in Narvik waren bereits vergangene Woche abgesagt worden. Zwar wäre es laut dem lokalen Organisationskomitee theoretisch möglich, das Projekt rechtzeitig fertigzustellen, zu testen, in Betrieb zu nehmen und zu genehmigen, dabei müsste jedoch erhebliches Risiko eingegangen werden. Dies könne man sich bei einem Weltcup "nicht leisten", so FIS-Rennchef Peter Gerdol. "Die Entscheidung, auf die Weltcup-Rennen zu verzichten, ändert nichts an unseren Ambitionen für die WM 2029", wurde Knut-Eirik Dybdal, CEO des norwegischen Organisators, zitiert.

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