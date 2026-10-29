Weil er zu gut ist: Dreijähriger vom Fußball ausgeschlossen

Andere Eltern alarmierten sogar die Polizei.

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Ein Dreijähriger sorgt in den USA für Aufsehen: Bei einem Kinderfußballspiel nahe Orlando in Florida wurde die Polizei gerufen, nachdem es zwischen den Eltern des Buben und Verantwortlichen der Jugendliga zu einem Streit gekommen war. Aufnahmen der Körperkameras zeigen nun, wie unterschiedlich die Beteiligten den Vorfall schildern.

Nevadas Eltern sind überzeugt, dass ihr Sohn vom Spielfeld musste, weil er den älteren Kindern spielerisch überlegen war. "Sie werfen ihn raus, weil er gut im Fußball ist", erklärte die Mutter gegenüber den Polizisten. Ein Video, das den Dreijährigen beim Dribbeln gegen ältere Kinder zeigt, verbreitete sich anschließend rasant im Internet.

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Thomas Hayes, ein Direktor der zuständigen Jugendliga i9 Sports, bestreitet allerdings, dass das Talent des Buben der Grund für den Konflikt gewesen sei. Auf den Bodycam-Aufnahmen lobt er dessen Fähigkeiten ausdrücklich: "Der Junge ist gut. Er ist großartig. Wirklich gut." Gleichzeitig wirft er Nevada vor, andere Kinder wiederholt geschubst zu haben. Auch mit den Eltern habe es bereits bei früheren Spielen Auseinandersetzungen gegeben.

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Die Mutter widerspricht dieser Darstellung. Ihr Sohn habe weiterspielen dürfen, solange er den Ball abgebe. Trotzdem sei die Polizei zur Halbzeit erschienen.

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Festnahmen gab es keine. Nach Angaben der Polizei von Winter Park verließ die Familie den Platz freiwillig. Der Veranstalter kündigte eine interne Überprüfung an und bot den Eltern eine Rückerstattung an.