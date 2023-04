Wie LeBron & Jordan: Durant erhält Lebenslangen Vertrag von Nike

Erst Michael Jordan, dann LeBron James und jetzt: Kevin Durant. Beim Suns-Star läuft es derzeit nicht nur sportlich. der 34-Jährige unterschreibt einen Lebenslangen Vertrag mit Ausrüster Nike. Der 2,08-Meter-Hüne schreibt in einer ersten Reaktion auf Twitter: es ist eine Ehre ein Leben lang mit Nike im Spiel zu sein."

A true honor to be in the game for life with @Nike https://t.co/VNj1IJUVWG