Panini-Sammelbild von Lionel Messi erzielt neuen Rekordwert

Unglaublich, aber wahr: Eine Sammelkarte mit dem jungen Lionel Messi wurde bei einer Auktion für 1,5 Millionen US-Dollar versteigert – umgerechnet 1,28 Millionen Euro!

Das perfekt erhaltene Panini-Bildchen stammt aus der Serie „Mega Cracks“ der Saison 2004/05 – Messis erste Profi-Saison beim FC Barcelona. Sein Ligadebüt feierte er im Oktober 2004 gegen Espanyol. Bei einer Auktion erzielte die Karte mit dem jungen Messi nun 1,5 Millionen Dollar und stellte damit einen neuen Rekordwert für Fußball-Sammelkarten auf. Bisheriger Spitzenreiter war ein Pelé-Porträt aus dem Jahr 1958, das 2022 für 1,33 Millionen Dollar versteigert wurde.

Sammelkarten sind vor allem in den USA heiß begehrt. Erst Ende August brachte eine Karte mit den Unterschriften von den beiden Ex- NBA-Superstars Michael Jordan und Kobe Bryant sensationelle 12,932 Millionen Dollar ein. Den bisherigen Höchstwert hielt eine Baseball-Karte mit dem ehemaligen New-York-Yankees-Star Mickey Mantle – 12,6 Millionen Dollar.