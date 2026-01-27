Alles zu oe24VIP
doomsday clock
© Jamie Christiani / Bulletin of the Atomic Scientists / AFP

Menschheit im Gefahr

"Weltuntergangsuhr" so nah an Mitternacht wie nie zuvor

27.01.26, 18:08
Teilen

Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschafter die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt und vor einer globalen Katastrophe gewarnt. 

Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Nuklearmächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, teilten die Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" in Washington mit.

In den vergangenen Jahren waren die Zeiger der Uhr immer näher an Mitternacht herangerückt - von 100 Sekunden auf 90 und im vergangenen Jahr dann auf 89. Mit 85 Sekunden stehen die Zeiger nun so nah an Mitternacht wie noch nie zuvor in der Geschichte der "Weltuntergangsuhr".

Weltuntergangsuhr
© APA/AFP/Bulletin of the Atomic Scientists

Damit ist den Forschern zufolge die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht, inzwischen so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947. Der symbolische Stand der Uhr wird ein Mal im Jahr mitgeteilt.

