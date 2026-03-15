Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schnee
© Facebook/Luna Nuova/Alberto Blisa

In den Alpen

Halber Meter Neuschnee: Winter ist mit voller Wucht zurück

15.03.26, 17:21
Teilen

Ein massiver Wintereinbruch hat die Dolomiten am Sonntag in eine Gefahrenzone verwandelt. Innerhalb von nur 24 Stunden fielen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, was zu sofortigen Straßensperren führte. 

Am Sonntag, 15. März, sorgten ergiebige Niederschläge in den höheren Lagen für einen rasanten Anstieg der Schneemassen. Besonders betroffen ist der Fedaiapass an der Grenze zwischen Trentino und Venetien, wo rund 50 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Auch an den Pässen Valles, Rolle und San Pellegrino meldete der Wetterdienst Meteotrentino ähnliche Mengen.

Erhebliche Gefahr durch Lawinen

Die Experten von Meteotrentino warnen vor der aktuellen Lage: „Die ergiebigen Schneefälle in der Höhe, verbunden mit dem starken Wind der vergangenen Stunden, haben zu einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr geführt, die oberhalb der Waldgrenze Stufe 3 – erheblich – erreicht hat.“ Aufgrund dieser Einschätzung sperrten die Behörden den Fedaiapass am Sonntag um 9:00 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr.

Großeinsatz der Räumfahrzeuge läuft

In Venetien wurde für die Provinzstraße SP 641 ab dem Standort Capanna Bill der Schnee-Alarmcode „Gelb“ ausgerufen. Schneepflüge und Räumfahrzeuge sind seither ununterbrochen im Einsatz, um die Verkehrswege zu sichern. Der Betreiber Veneto Strade appelliert an die Bevölkerung: „Wir rufen alle Nutzer auf, sich vom Verbotsbereich fernzuhalten und den Schildern vor Ort zu folgen.“

Sonne für kommende Woche

Trotz der prekären Situation am Sonntag geben die Meteorologen eine vorsichtig positive Prognose für die nächsten Tage ab. Laut Meteotrentino werden die Höhenströmungen nachlassen, wodurch eine allmähliche Wetterbesserung erwartet wird. Für Montag wird überwiegend sonniges oder leicht bewölktes Wetter vorausgesagt, und auch von Dienstag bis Freitag soll stabiles, sonniges Wetter in der Region überwiegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen