Streit um Alkohol: 13-Jähriger erschlägt Mutter mit Hammer

Ein 13-Jähriger hat im südfranzösischen Nizza gestanden, seine Mutter im Streit mit einem Hammer erschlagen zu haben.

Nachdem seine Mutter ihm Alkoholkonsum vorgeworfen habe, habe er sie geschlagen und gestoßen und ihr dann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zunächst hatte der Bub am Freitagabend die Polizei gerufen und gesagt, Unbekannte hätten in der Wohnung auf seine Mutter geschossen und sie schwer verletzt. Beim Eintreffen stießen die Polizisten auf die leblose 42-Jährige und den blutverschmierten Hammer. Der 13-Jährige verstrickte sich in Widersprüche und gestand demnach schließlich die Tat.

Der bisher nicht vorbestrafte Bursche wurde einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, die zu dem Ergebnis kam, dass seine Urteilsfähigkeit nicht beeinträchtigt war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes an einem Verwandten eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.