Luis Effenberger
© Holly Kellner

In Dallas

Heimischer Quarterback soll in USA Olympia-Ball testen

13.01.26, 11:01
Große Ehre für einen heimischen Football-Nationalspieler. Luis Effenberger soll in den USA den offiziellen Spielball für die Olympia-Premiere testen. 

Eine besondere Einladung bekam der heimische Football-Verband (AFBÖ) von Sport-Giganten Wilson. Unter dem Projekt "Wilson QBX" wurde ein österreichischer Quarterback nach Dallas eingeladen, um den Spielball für die Olympischen Spiele 2028 zu testen. 

Die Wahl fiel dabei auf den 21-jährigen Luis Effenberger, der von 21. bis 23. Jänner im Stadion der Dallas Cowboys das Spielgerät als einer der ersten Spieler weltweit testen darf. Dieser Football ist derzeit noch in Entwicklung und soll spätestens bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles verwendet werden.

"Es ist für mich eine große Ehre, an der Entwicklung des neuen Wilson-Footballs teilhaben zu dürfen und dafür nach Dallas zu reisen. Ich bin gespannt, welche Updates und Besonderheiten der Ball mitbringt, und freue mich darauf, mein Feedback einzubringen und aktiv bei der Entwicklung des Balls mitzuhelfen", freut sich der heimische Spielmacher. Der Test wäre auch ein enormer Vorteil für unser Flag-Nationalteam, sollte man sich tatsächlich für die Premiere bei den Spielen in LA qualifizieren.

Prominente Namen für Projekt

Neben Effenberger werden unter anderem auch die Quarterbacks der Shrine Bowl, also des College Football All Star Games, an diesem Event teilnehmen. Neben Sessions in der Dallas Cowboys Indoor Practice Facility steht für die Gruppe der QBs außerdem ein Besuch des NBA-Spiels Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors auf dem Programm.

„Dass Luis von Wilson in die USA eingeflogen wird, um dort den neuen Olympischen Football zu testen, ist eine großartige Gelegenheit für ihn und ein tolles Zeichen für Football-Österreich. Luis ist damit nicht nur ein wichtiger Teil der Entwicklung dieses neuen Spielgeräts, sondern gleichzeitig auch Teil eines historischen Moments für Flag Football und dessen Wachstum auf der Welt“, hebt John Uribe, Head of Quarterback Devlopment des AFBÖ hervor.

