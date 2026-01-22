Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
© Getty

Große Ehre

Nach Aus im NFL-Play-off: 49ers-Superstar schreibt Geschichte

22.01.26, 17:26
Kurz vor der Conference Championship am Sonntag schreibt ein bereits ausgeschiedener Spieler Geschichte. 

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht fest, welche NFL-Teams sich am 8. Februar im Super Bowl in Santa Clara, dem Heim der San Francisco 49ers, gegenüberstehen. Im Halbfinale, der Conference Championship, treffen die Denver Broncos ohne den verletzten Quarterback Bo Nix auf Rekord-Champ New England Patriots. Im zweiten Spiel duellieren sich die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Finaleinzug.

Vor allem das NFC-Duell zwischen den Seahawaks und den Rams schmerzt die San Francisco 49ers besonders. Damit steht nämlich schon vorab fest, dass die beiden erbittertsten Rivalen des Super-Bowl-Gastgebers in ihrem Stadion um den großen Titel kämpfen werden.

Noch dazu schied man selbst vergangene Woche klar gegen Seattle aus. Statt dem Finale daheim müssen die Stars aus Kalifornien nun das Spiel der Spiele vor dem TV verfolgen.

McCaffrey vor historischem Coup

In der Super-Bowl-Woche könnte nun aber dennoch ein 49ers-Star zum großen Held werden. Denn am Donnerstag schrieb Star-Running-Back Christian McCaffrey Geschichte.

Die NFL gab die Finalisten für die Spieler des Jahres bekannt. McCaffrey ist gleich in drei Kategorien unter den besten fünf der Liga. Neben dem MVP, dem wertvollsten Spieler der Saison, ist er auch für den besten Offense-Spieler des Jahres und den Comeback-Spieler des Jahres nominiert.

Noch nie wurde ein Spieler für die "NFL Honors" in drei Kategorien ernannt. Während der MVP meistens an einen Quarterback vergeben wird, hat CMC in den anderen beiden Wertungen gute Chancen, in San Francisco zumindest zwei Titel in der Super-Bowl-Woche zu holen.

