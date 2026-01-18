Travis Kelce vor Karriereende – SO reagiert Taylor Swift

Taylor Swift und Travis Kelce stehen vor der ersten großen Bewährungsprobe ihrer Beziehung. Nach einer schwachen NFL-Saison rückt für Kelce möglicherweise das Karriereende näher – mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

Wenn das Leben prüft, zeigt sich wahre Liebe – genau das erleben Taylor Swift und Travis Kelce derzeit. Die Beziehung des Power-Paares wird auf die Probe gestellt, weil Kelce nach einer enttäuschenden Saison 2025/26 möglicherweise vor dem Karriereende steht, ausgerechnet während der Hochzeitsvorbereitungen.

Ein Insider berichtet, dass Taylor Swift ihren Verlobten aufmuntern möchte. "Taylor will, dass er sich erst auf seine Karriere konzentriert, bevor sie über die Hochzeit spricht – weil sie weiß, wie wichtig diese Entscheidung für ihn ist."

Karriereentscheidungen und Druck

Für Kelce ist die Entscheidung alles andere als leicht. "Sie haben gemeinsam Erfolge gefeiert – ihre Mega-Tour, seine Super-Bowl-Triumphe. Doch Travis stand noch nie so klar vor der Frage, wie seine Zukunft aussieht." Schon nach der Saison 2024/25 hatte der Tight End über ein Karriereende nachgedacht, entschied sich damals jedoch, für einen weiteren Super-Bowl-Ring weiterzumachen. Nach der Niederlage gegen die Los Angeles Chargers im Dezember war jedoch klar: Die Kansas City Chiefs sind raus, die NFL-Play-offs sind vorbei. Spätestens im März, kurz nach dem Super Bowl, soll eine Entscheidung zu Kelces Football-Zukunft fallen.

Zukunftspläne des Paares

Neben der NFL haben Swift und Kelce auch große Pläne jenseits des Sports – darunter neue TV-Projekte, seinen Podcast und die geplante Hochzeit im Sommer.