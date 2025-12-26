Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
Kelce
© Getty

Nach Play-off-Aus

Karriereende? Jetzt spricht NFL-Star Kelce

26.12.25, 14:08
Teilen

Travis Kelce brilliert bei seinem womöglich letzten Heimspiel für die Kansas City Chiefs. Hängt die Legende ihre Football-Schuhe an den Nagel? 

Beim 13:20 der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos war der 36-jährige Tight End der klare Lichtblick einer angeschlagenen Offense. Ohne den verletzten Star-Quarterback Patrick Mahomes und Backup Gardner Minshew stemmte Kelce das Angriffsspiel fast im Alleingang. Fünf Catches, 36 Yards – keine spektakulären Zahlen, aber ein Auftritt voller Präsenz, Führungsstärke und Leidenschaft.

Besonders in den Schlussminuten, als die Chiefs noch einmal alles versuchten, übernahm Kelce Verantwortung und hielt die Hoffnung am Leben. Vor den Augen seiner Verlobten Taylor Swift lieferte der Publikumsliebling einen würdigen Abschiedsvorhang – sollte es tatsächlich sein letzter Auftritt im Arrowhead Stadium gewesen sein.

Kelce: »Wenn die Zeit gekommen ist«

Denn Kelce ließ seine Zukunft offen. „Das ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist“, erklärte der Routinier nach der Partie. Fest steht: Die Saison verlief für Kansas City enttäuschend. Erstmals seit 2014 verpassten die Chiefs die Play-offs. Der Kreuzbandriss von Patrick Mahomes hatte das Team früh aus der Bahn geworfen, Kelce blieb einer der wenigen konstanten Fixpunkte.

Dreimal gewann er mit Kansas City den Super Bowl, sein Vertrag läuft nun aus. Ob der Star-Tight-End am letzten Spieltag der Regular Season auswärts bei den Las Vegas Raiders noch einmal aufläuft – oder ob der Abend gegen Denver bereits der emotionale Abschied war – ist offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden