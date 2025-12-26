Karriereende? Jetzt spricht NFL-Star Kelce

Travis Kelce brilliert bei seinem womöglich letzten Heimspiel für die Kansas City Chiefs. Hängt die Legende ihre Football-Schuhe an den Nagel?

Beim 13:20 der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos war der 36-jährige Tight End der klare Lichtblick einer angeschlagenen Offense. Ohne den verletzten Star-Quarterback Patrick Mahomes und Backup Gardner Minshew stemmte Kelce das Angriffsspiel fast im Alleingang. Fünf Catches, 36 Yards – keine spektakulären Zahlen, aber ein Auftritt voller Präsenz, Führungsstärke und Leidenschaft.

Besonders in den Schlussminuten, als die Chiefs noch einmal alles versuchten, übernahm Kelce Verantwortung und hielt die Hoffnung am Leben. Vor den Augen seiner Verlobten Taylor Swift lieferte der Publikumsliebling einen würdigen Abschiedsvorhang – sollte es tatsächlich sein letzter Auftritt im Arrowhead Stadium gewesen sein.

Kelce: »Wenn die Zeit gekommen ist«

Denn Kelce ließ seine Zukunft offen. „Das ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist“, erklärte der Routinier nach der Partie. Fest steht: Die Saison verlief für Kansas City enttäuschend. Erstmals seit 2014 verpassten die Chiefs die Play-offs. Der Kreuzbandriss von Patrick Mahomes hatte das Team früh aus der Bahn geworfen, Kelce blieb einer der wenigen konstanten Fixpunkte.

Dreimal gewann er mit Kansas City den Super Bowl, sein Vertrag läuft nun aus. Ob der Star-Tight-End am letzten Spieltag der Regular Season auswärts bei den Las Vegas Raiders noch einmal aufläuft – oder ob der Abend gegen Denver bereits der emotionale Abschied war – ist offen.