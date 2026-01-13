Trainer-Beben in NFL: Kult-Coach tritt nach 19 Jahren zurück

Jetzt ist es offiziell: Kult-Trainer Mike Tomlin verlässt die Pittsburgh Steelers nach 19 Jahren.

Es gibt kaum einen Trainer in der NFL, der erfolgreicher war. Mike Tomlin hat laut ESPN-Insider Adam Schefter am Tag nach der klaren Play-off-Niederlage gegen die Houston Texans seine Spieler informiert, dass er nach unglaublichen 19 Jahren als Head Coach der Pittsburgh Steelers zurücktreten wird.

Der mittlerweile 53-Jährige war 2007 der erst zehnte afro-amerikanische Cheftrainer der NFL und konnte in seiner Zeit im Norden der USA zweimal den Super Bowl gewinnen. In die Geschichtsbücher hat er sich auch eintragen können, weil er in all diesen Jahren keine einzige Saison mit einer negativen Bilanz abschließen konnte.

Alles neu im Norden

Vor allem für eingefleischte Fans geht damit eine weitere Ära zu Ende, nachdem erst letzte Woche John Harbaugh nach 18 Jahren beim ewigen Steelers-Rivalen entlassen wurde. Damit wird es in der AFC North nächstes Jahr gleich drei neue Cheftrainer geben, doch vor allem die hitzigen Duelle zwischen Steelers und Ravens werden nicht mehr dieselben sein.

Während Harbaugh, der 17 von 40 Spielen gegen Tomlin gewinnen konnte, einer der Top-Kandidaten ist, ein neues Team zu übernehmen, ist noch nicht bekannt, wie Tomlin seine Zukunft plant. Der Star-Trainer wäre sicherlich heiß begehrt, hat im Gegenzug zu seinem langjährigen Weggefährten von sich aus die Amtszeit beendet und könnte zumindest kommendes Jahr eine Pause einlegen.