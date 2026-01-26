Alles zu oe24VIP
Pöltl-Schock: NBA-Star fällt für unbestimmte Zeit aus
© Getty

27 Spiele verpasst!

26.01.26, 12:08 | Aktualisiert: 26.01.26, 13:18
Die Raptors überraschen beim NBA-Champion – doch in Toronto dreht sich alles um einen, der nicht mitspielen kann: Jakob Pöltl. Österreichs NBA-Aushängeschild fällt wegen hartnäckiger Rückenprobleme weiter aus, ein Comeback-Termin ist nicht in Sicht. 

Der Klub bestätigte, dass der 2,13-Meter-Center derzeit intensiv in Toronto behandelt wird. Ein Update soll es erst geben, wenn Pöltl wieder ins Training einsteigen kann. Seit dem 21. Dezember fehlt der Wiener, insgesamt hat er bereits 27 Saisonspiele verpasst – 18 davon in Folge. Eine echte Hiobsbotschaft für den 28-Jährigen.

Sportlich läuft es für Toronto

Sportlich halten sich die Raptors dennoch stark. Am Sonntag (Ortszeit) feierten sie einen überraschenden 103:101-Auswärtssieg beim NBA-Leader Oklahoma City Thunder – es war der vierte Erfolg in Serie. In einer Partie ohne große Vorsprünge entschieden die Gäste das Spiel in den letzten zwei Minuten: Aus einem 95:97 machten sie noch den Sieg, alle acht Punkte gingen auf das Konto von Immanuel Quickley, der mit 23 Zählern Topscorer war.

Während Toronto jubelt, bleibt die Frage: Wann kehrt Pöltl zurück? Die Hoffnung lebt – doch vorerst heißt es weiter warten.

